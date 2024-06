(Alliance News) - Les prix des actions à Londres ont continué à augmenter à la mi-journée mercredi, après que les données aient confirmé le retour de l'inflation britannique à son taux cible de 2 %.

L'indice FTSE 100 était en hausse de 4,76 points, soit 0,1%, à 8 195,96. Le FTSE 250 était en hausse de 38,44 points, soit 0,2%, à 20 448,68, et l'AIM All-Share était en hausse de 1,75 points, soit 0,2%, à 780,07.

Le Cboe UK 100 est resté stable à 815,64, le Cboe UK 250 a progressé de 0,2 % à 17 805,81 et le Cboe Small Companies a augmenté de 0,4 % à 16 689,73.

Les actions locales ont augmenté, après que les données ont montré que le Royaume-Uni est revenu à l'objectif de 2% de la Banque d'Angleterre pour la première fois depuis juillet 2021.

Selon l'Office des statistiques nationales, le taux de croissance annuel des prix à la consommation a diminué à 2,0% en mai, contre 2,3% en avril. La lecture était en ligne avec le consensus cité par FXStreet.

Le taux d'inflation a atteint 11,1% en octobre 2022, mais a diminué, bien que de manière irrégulière, depuis lors. Le taux d'inflation a atteint la fourchette cible pour la dernière fois en juillet 2021.

Les données donneront à la BoE quelques éléments de réflexion, avant la décision sur les taux d'intérêt de Threadneedle Street jeudi à midi. Aucune modification du taux d'escompte, actuellement à 5,25 %, son plus haut niveau depuis 16 ans, n'est attendue. Toutefois, le ralentissement de l'inflation pourrait ouvrir la voie à une baisse des taux pour l'été.

"Nous pensons que les signes clairs de progrès vers l'objectif d'inflation de la BoE pourraient être suffisants pour susciter un changement de cap dans les communications du comité de politique monétaire jeudi. Il n'y aura pas de conférence de presse ce mois-ci, mais la déclaration pourrait laisser entendre qu'une première réduction des taux britanniques pourrait avoir lieu en août", a déclaré Matthew Ryan, analyste chez Ebury.

Des données séparées ont montré que les prix des intrants des producteurs britanniques ont baissé de 0,1 % par an en mai, ce qui représente une baisse par rapport à la chute de 1,4 % en avril. Sur une base mensuelle, les prix des intrants de production sont restés stables en mai, mais ont dépassé les attentes d'une baisse de 0,2 %. Les prix avaient augmenté de 0,8 % en avril par rapport à mars.

Sur le front des élections britanniques, Rachel Reeves, chancelière de l'ombre, expliquera comment les politiques énergétiques du parti travailliste permettront aux familles d'économiser 300 livres sterling, tandis que le premier ministre Rishi Sunak se lancera dans sa "mission morale" de réduction des impôts, alors que la campagne se poursuit.

M. Reeves se rendra dans le Sud-Ouest et accusera les conservateurs d'être "étonnamment déconnectés des luttes auxquelles sont confrontées les familles ordinaires", dans des commentaires précédant la publication des données sur l'inflation du mois de mai.

Les Tories, quant à eux, ont réitéré leur demande à Keir Starmer d'exclure une série de mesures fiscales potentielles qui, selon eux, seraient nécessaires pour combler un "trou noir de 38,5 milliards de livres sterling" dans les plans du parti travailliste.

Le parti de M. Sunak a republié une liste de 17 hausses d'impôts que le parti travailliste pourrait mettre en place, mais l'opposition a déclaré qu'elle refuserait de se laisser entraîner dans le piège d'une réponse à chaque demande.

Pendant ce temps, en Europe, le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,7 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 0,3 %.

La production dans le secteur de la construction dans la zone euro a baissé en avril, à la fois sur une base annuelle et mensuelle, selon des chiffres publiés mercredi.

Selon Eurostat, la production dans le secteur de la construction dans la zone monétaire unique a diminué de 0,2 % en avril par rapport à mai. La production avait baissé de 0,5% en mars par rapport à février.

Sur une base annuelle, la production a reculé de 1,1 %, ce qui représente une aggravation par rapport à la baisse de 0,7 % enregistrée en mars. Il s'agit du troisième mois consécutif de baisse de la production dans le secteur de la construction dans la zone euro. Elle avait chuté de 1,9 % en février.

La livre sterling était cotée à 1,2737 USD mercredi midi à Londres, en hausse par rapport à 1,2693 USD à la clôture des marchés boursiers mardi. L'euro s'est établi à 1,0749 USD, en hausse par rapport à 1,0736 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 157,85 yens, en baisse par rapport à 157,97 yens.

A Londres, Spectris a chuté de 6,5%. Le fournisseur d'instruments de haute technologie, d'équipements de test et de logiciels ayant constaté une baisse de la demande en Chine, a averti que son bénéfice pour 2024 pourrait être légèrement inférieur au consensus.

Dans son unité Malvern Panalytical, la société a déclaré que la faible demande en Chine, une réduction du développement des batteries, un ralentissement des ventes de véhicules électriques et un commerce "modéré" dans les produits pharmaceutiques affecteront les ventes et le bénéfice d'exploitation du premier semestre de 15 millions de livres sterling et de 10 millions de livres sterling.

Spectris a noté que ces chiffres s'ajoutent aux 15 millions et 10 millions de livres sterling qui ont affecté les ventes et le bénéfice du premier semestre en raison de la mise en place d'un nouveau système ERP par la société au début de cette année. Spectris a toutefois précisé que l'impact du système n'aura pas d'incidence sur le résultat de l'année, car les gains perdus seront récupérés au cours du second semestre.

Alpha Financial a gagné 23 %.

Le spécialiste des services de conseil au secteur des services financiers a confirmé une offre de rachat non contraignante de Bridgepoint Advisers, évaluant l'entreprise à 505 pence par action en numéraire.

Le conseil d'administration est prêt à recommander l'offre de rachat aux actionnaires. Bridgepoint dispose d'une date limite de dépôt ou de retrait fixée à jeudi.

Le mois dernier, Alpha Financial a confirmé que BridgePoint Advisers envisageait une offre en espèces. À l'époque, elle avait déclaré que Cinven "envisageait également une offre possible", mais qu'elle n'avait pas encore soumis de proposition indicative.

Le fabricant de jeux de guerre miniatures Games Workshop a progressé de 8,3 %.

Pour l'exercice clos le 2 juin, il prévoit de réaliser un chiffre d'affaires d'au moins 490 millions de livres sterling, soit une hausse de 10 % par rapport aux 445,4 millions de livres sterling. Le bénéfice avant impôt devrait atteindre au moins 200 millions de livres sterling, soit une hausse de 17 % par rapport aux 170,6 millions de livres sterling.

Sur l'AIM, Arrow Exploration a fait un bond de 16 %.

La société d'exploration pétrolière a déclaré avoir mis en production le premier des quatre puits horizontaux d'Ubaque prévus pour 2024. Le premier puits horizontal, a-t-elle déclaré, "dépasse les attentes".

Les actions à New York ont été considérées comme étant principalement en hausse. L'indice Dow Jones Industrial Average était en baisse de 0,1 %, mais l'indice S&P 500 et le Nasdaq Composite étaient respectivement en hausse de 0,1 % et de 0,2 %.

Le pétrole Brent était coté à 85,27 USD le baril à la mi-journée à Londres mercredi, en hausse par rapport à 85,02 USD en fin de journée mardi.

La matière noire a continué à se renforcer, après avoir dépassé la barre des 84 USD le baril mardi, en s'appuyant sur les gains importants de la veille.

Selon les analystes de Saxo Bank, les prix du pétrole ont été soutenus par des fonds reconstituant des positions longues, alors qu'un déficit d'approvisionnement estival est apparu en Europe. Ceci en dépit des données récentes qui ont montré que les raffineries chinoises fonctionnaient à leur rythme le plus lent de l'année.

En outre, l'amélioration des perspectives de la demande mondiale d'énergie et les prévisions selon lesquelles les principaux producteurs de pétrole maintiendront une offre serrée ont soutenu les prix du pétrole, a déclaré Guy Lawson-Johns, analyste chez Hargreaves Lansdown.

Au début du mois, l'Opep+ a décidé d'étendre les réductions de production au troisième trimestre de cette année, dans le but de stimuler les prix.

"Du côté de l'offre, les principaux membres de l'Opep+, tels que la Russie et l'Irak, ont réaffirmé leur adhésion aux quotas de production", a déclaré M. Lawson-Johns, ajoutant que l'Arabie saoudite avait également indiqué sa volonté d'ajuster sa production en fonction des conditions du marché.

L'or était coté à 2 328,00 USD l'once, contre 2 324,20 USD.

Par Holly Beveridge, reporter principal d'Alliance News

