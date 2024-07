(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont clôturé en hausse jeudi, bien que légèrement tempérée à partir de la mi-journée, alors que les Britanniques continuent de se rendre aux urnes pour voter lors des élections générales au Royaume-Uni.

Les instituts de sondage estiment que le parti travailliste est en passe d'obtenir une majorité, ce qui marquerait la première fois qu'il est au pouvoir depuis 2010.

L'indice FTSE 100 a clôturé en hausse de 70,14 points, soit 0,9 %, à 8 241,26. Le FTSE 250 a terminé en hausse de 80,92 points, soit 0,4 %, à 20 610,34, tandis que l'AIM All-Share a clôturé en légère baisse, perdant 0,70 point, soit 0,1 %, à 769,42.

Le Cboe UK 100 a terminé en hausse de 0,8% à 820,18, le Cboe UK 250 a clôturé en hausse de 0,5% à 17 932,88, et le Cboe Small Companies a terminé en hausse de 0,1% à 16 971,12.

Selon Ipek Ozkardeskaya, analyste à la Swissquote Bank, les deux scénarios les plus probables sont "une bonne majorité travailliste avec 150 sièges" ou "une supermajorité". Pourtant, d'un point de vue technique, le terme "supermajorité" - utilisé dans la campagne du parti conservateur et issu du système fédéral américain - ne s'applique pas vraiment à la politique britannique.

La législation à la Chambre des communes requiert 50 % des votes parlementaires pour être adoptée, ce qui signifie que la différence entre une majorité de 80 sièges ou de 200 sièges est "sans importance", comme l'a expliqué Hannah White, directrice de l'Institute for Government (Institut pour le gouvernement).

Quoi qu'il en soit, "les marchés semblent se préparer à une victoire écrasante des travaillistes, et une petite majorité, voire une coalition, serait peut-être le résultat inattendu et le moins favorable du point de vue étroit de l'investissement", a déclaré Russ Mould, d'AJ Bell.

"Les travaillistes ont promis de ne pas augmenter l'impôt sur le revenu, la TVA, les cotisations sociales ou l'impôt sur les sociétés. Bien qu'il n'ait rien dit sur les seuils de l'impôt sur le revenu, par exemple, cela lui laisse très peu de leviers à actionner, à l'exception d'une réforme de l'impôt sur les plus-values pour le capital-investissement et d'une taxe exceptionnelle sur le pétrole et le gaz.

"Les marchés attendront les futures discussions sur la CGT de manière plus générale, ainsi que la question de savoir si d'autres industries seront examinées à la loupe - l'une des premières mesures de Tony Blair a été une taxe exceptionnelle sur les services publics en 1997, de sorte que les services publics et le pétrole sont susceptibles d'être des secteurs boursiers sensibles à un éventuel virage à gauche de la politique du parti, tout comme d'autres industries réglementées où les niveaux de mécontentement et de frustration des clients sont très élevés.

En Europe, le CAC 40 à Paris a terminé en hausse de 0,8 %, tandis que le DAX 40 à Francfort a progressé de 0,4 %.

Les principales actions européennes ont terminé dans le vert, même après que les données aient montré une contraction de l'activité de construction dans la zone euro en mai.

L'indice HCOB de l'activité totale du secteur de la construction dans la zone euro a légèrement baissé à 41,8 en juin, contre 42,9 en mai. En s'éloignant de la barre des 50 qui sépare la croissance de la contraction, il indique que le ralentissement de l'activité s'est accéléré.

En Allemagne, l'indice PMI de l'activité totale dans la construction s'est amélioré, passant de 38,5 en mai à 39,7 en juin, marquant ainsi le plus léger ralentissement de l'activité en 10 mois. Les prévisions sont restées pessimistes mais se sont améliorées pour atteindre leur plus haut niveau depuis 28 mois.

En France, l'activité dans le secteur de la construction a connu sa plus forte baisse depuis trois mois. L'indice PMI de la construction en France a reculé à 41,0 en juin, contre 43,4 en mai.

Au niveau local, l'activité de construction au Royaume-Uni a connu une croissance en juin, mais à un rythme plus lent que le mois précédent.

L'indice global des directeurs d'achat de la construction de S&P Global UK a enregistré 52,2 points en juin, en baisse par rapport aux 54,7 points de mai. Ce résultat est inférieur au consensus du marché, FXStreet prévoyant une baisse à 53,6 points.

Restant au-dessus de la marque de 50,0 pour le quatrième mois consécutif, la dernière lecture a signalé une amélioration soutenue de l'activité globale de la construction au Royaume-Uni, bien que le rythme de la croissance se soit ralenti par rapport au mois précédent.

S&P explique que le principal moteur de la croissance reste l'activité commerciale. La seule catégorie à enregistrer une baisse d'activité est celle du logement, où la production a chuté "solidement", a ajouté S&P.

La livre était cotée à 1,2765 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi, contre 1,2768 USD à la clôture mercredi. L'euro s'établissait à 1,0812 dollar à la clôture des marchés européens, en hausse par rapport à 1,0806 dollar la veille à la même heure. Face au yen, le dollar s'échangeait à 161,16 yens, en baisse par rapport à 161,54 yens.

Sur le FTSE 100, Smith & Nephew a gagné 6,9 %.

Les actions de la société de technologie médicale basée à Londres ont été stimulées jeudi, après que l'investisseur activiste Cevian Capital II GP a pris une participation dans l'entreprise. Cevian, qui a son siège à Stockholm, a acquis une participation de 5,02 % dans Smith & Nephew.

Sur le FTSE 250, Spectris a gagné 1,8 %.

Le fournisseur londonien d'instruments de haute technologie, d'équipements de test et de logiciels pour applications industrielles a annoncé jeudi qu'il allait racheter SciAps pour un montant pouvant aller jusqu'à 260 millions USD. L'acquisition comprend un paiement initial de 200 millions d'USD et un paiement différé pouvant atteindre 60 millions d'USD.

Basée à Boston, Massachusetts, SciAps est un fournisseur d'instruments portatifs utilisant les techniques de fluorescence des rayons X et de spectroscopie de décomposition induite par laser pour l'analyse des matériaux.

Andrew Heath, directeur général de Spectris, a déclaré : "SciAps est une excellente entreprise : "SciAps est une excellente entreprise et un excellent complément pour Spectris Scientific, apportant une technologie complémentaire et renforçant notre offre, y compris nos solutions numériques innovantes. L'acquisition renforcera la position de Spectris sur un certain nombre de marchés finaux clés bénéficiant de tendances de croissance à long terme, séculaires et durables, et accélérera les ventes des offres de SciAps et de Malvern Panalytical par le biais des canaux de vente et de distribution de l'autre partie."

Sur le marché AIM de Londres, Distribution Finance a fait un bond de 24 %.

La banque spécialisée basée à Manchester, en Angleterre, a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les résultats annuels soient nettement supérieurs aux attentes du marché.

Carl D'Ammassa, PDG, a commenté : "2024 a exceptionnellement bien démarré, avec une solide exécution opérationnelle et commerciale, ainsi qu'une gestion et un contrôle du portefeuille. Nos produits et services trouvent un écho certain auprès de nos clients et le fait que nous continuions à enregistrer un nombre record de nouveaux prêts témoigne de l'attention portée par toute l'équipe à la fourniture d'un service de haute qualité et des relations étroites que nous entretenons avec nos partenaires concessionnaires et constructeurs."

Le baril de pétrole Brent était coté à 87,44 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi, contre 86,33 USD mercredi dernier.

Les menaces sur l'approvisionnement en pétrole aux États-Unis en raison de l'ouragan Beryl et un rapport positif sur les stocks de pétrole aux États-Unis ont contribué à stimuler le marché du pétrole, ont déclaré les analystes d'ING Warren Patterson et Ewa Manthey.

"Des rapports récents suggèrent que l'ouragan perturbe maintenant la production pétrolière américaine, avec des compagnies comme Shell PlC, BP PlC, et Exxon Mobil Corp évacuant certaines de leurs plates-formes dans le Golfe du Mexique," ont rapporté Patterson et Manthey.

Les stocks de pétrole brut aux États-Unis ont fortement diminué, ce qui suggère une demande soutenue dans la plus grande économie du monde, qui célèbre jeudi la fête de l'indépendance.

Les stocks officiels de pétrole brut ont augmenté de 12,2 millions de barils au cours de la semaine qui s'est achevée le 28 juin, pour atteindre 448,5 millions de barils, a indiqué mercredi l'Administration américaine d'information sur l'énergie (US Energy Information Administration). Il s'agit de la plus forte baisse hebdomadaire depuis juillet 2023 et elle est supérieure aux attentes du marché qui prévoyait une baisse de seulement 411 000 barils, selon les analystes d'ING.

L'or était coté à 2 358,90 USD l'once à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi, en baisse par rapport aux 2 361,74 USD à la clôture de mercredi.

Le calendrier économique de vendredi comprend une poignée de données, y compris l'indice des prix des logements au Royaume-Uni à 0700 BST, la production industrielle en France à 0745 BST, et en Allemagne à 0800 BST. Le directeur exécutif de la Banque d'Angleterre, James Benford, devrait s'exprimer à 1000 BST.

