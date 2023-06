Spectris achète MicroStrain, basée dans le Vermont, pour 29 millions de livres sterling

(Alliance News) - Spectris PLC a annoncé lundi qu'elle avait accepté d'acheter MicroStrain Sensing Systems pour 29,4 millions de livres sterling.

Spectris est une société basée à Londres qui fournit des instruments de haute technologie, des équipements de test et des logiciels pour des applications industrielles.

Basée dans le Vermont, MicroStrain est l'un des principaux développeurs de systèmes de détection inertiels et sans fil, destinés au marché des systèmes de détection industriels et aérospatiaux.

"L'entreprise a connu une forte croissance grâce à l'augmentation de la demande dans le domaine de l'automatisation industrielle et au développement et à l'adoption de nouvelles applications dans les domaines de la robotique, de la logistique, des véhicules sans pilote et de la mobilité", a déclaré Spectris.

Au cours de l'exercice clos en juin 2022, MicroStrain a réalisé un chiffre d'affaires de 15,4 millions de dollars.

Spectris a déclaré que MicroStrain sera intégré à Spectris Dynamics et renforcera l'offre de capteurs des divisions. Elle améliorera également la présence de l'entreprise en Amérique du Nord.

La transaction est soumise à l'approbation des autorités réglementaires et devrait être finalisée au cours du troisième trimestre.

"Les fusions et acquisitions à forte valeur ajoutée restent un élément important de notre stratégie de croissance dans le domaine des préparations magistrales. MicroStrain est un excellent ajout à Spectris Dynamics, apportant une technologie complémentaire et renforçant notre proposition de capteurs, en particulier sur les marchés industriels et robotiques en forte croissance ", Chief Executive Andrew Heath.

"L'acquisition renforcera la position de Spectris dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'espace et de la défense aux États-Unis, et accélérera les revenus de MicroStrain en tirant parti des canaux de vente mondiaux de Dynamics."

Les actions de Spectris étaient en baisse de 0,4 % à 3 689,96 pence chacune lundi matin à Londres.

