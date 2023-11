Spectrum Brands Holdings, Inc. est une société internationale diversifiée de produits de consommation de marque et d'articles ménagers. La société est un fournisseur de produits spécialisés pour animaux de compagnie, de produits pour la pelouse et le jardin et de produits antiparasitaires pour la maison, d'insectifuges personnels, de produits de rasage et de toilettage, de produits de soins personnels et de petits appareils ménagers. Ses segments comprennent Home and Personal Care (HPC), Global Pet Care (GPC) et Home and Garden (H&G). Le segment HPC comprend ses activités mondiales dans le domaine des petits appareils de cuisine et de soins personnels. Le segment GPC comprend les activités mondiales de soins pour animaux de compagnie. Le segment H&G comprend les activités liées à la maison et au jardin, à la lutte contre les insectes et aux produits de nettoyage. L'entreprise propose un portefeuille de marques, dont Tetra, DreamBone, SmartBones, Nature's Miracle, 8-in-1, FURminator, Healthy-Hide, Good Boy, Meowee ! et d'autres. Elle fabrique et distribue ses produits à l'échelle mondiale en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), en Amérique latine (LATAM) et dans la région Asie-Pacifique (APAC).