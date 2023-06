Spectrum Brands Holdings, Inc. : Wells Fargo Securities maintient sa recommandation à l'achat

Spectrum Brands Holdings, Inc. est une entreprise mondiale diversifiée de produits de consommation de marque et d'articles pour la maison. La société opère à travers trois segments : Home and Personal Care (HPC), Global Pet Care (GPC), et Home and Garden (H&G). Le secteur HPC comprend les activités mondiales de la société dans le domaine des petits appareils de cuisine et de soins personnels. Le segment GPC regroupe les activités mondiales de la société dans le domaine des produits pour animaux de compagnie. Le segment H&G comprend les activités de la société dans le domaine de la maison et du jardin, de la lutte contre les insectes et des produits de nettoyage. Ses catégories de produits comprennent les appareils ménagers, les soins personnels, les animaux de compagnie, les produits aquatiques, les produits ménagers, les contrôles, les répulsifs et le nettoyage. Ses marques comprennent entre autres DreamBone, OmegaOne, Rejuvenate et Cutter. Elle fabrique, commercialise et distribue ses produits à l'échelle mondiale en Amérique du Nord (NA), en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), en Amérique latine (LATAM) et en Asie-Pacifique (APAC) par le biais de divers canaux commerciaux, notamment des détaillants, des grossistes et des distributeurs.