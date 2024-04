(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants parmi les petites capitalisations du marché principal de Londres ce mercredi.

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

Treatt PLC, en hausse de 8,8% à 440,00 pence, fourchette de 12 mois 365,29p-731,00p. Treatt est un fabricant et fournisseur d'extraits et d'ingrédients pour les industries des boissons, des arômes et des parfums, basé dans le Suffolk, en Angleterre. La société estime que le bénéfice avant impôt pour le semestre qui s'est achevé le 31 mars s'élèvera à environ 7,5 millions de livres sterling, soit un peu plus que les 7,3 millions de livres sterling enregistrés l'année précédente. Cependant, Treatt s'attend à ce que le chiffre d'affaires semestriel atteigne 72,1 millions de livres sterling, soit une baisse de 5,1 % par rapport aux 76,0 millions de livres sterling. Cette baisse s'explique par le déstockage qui a eu lieu au premier trimestre. En ce qui concerne l'avenir, Treatt affirme avoir un "carnet de commandes solide" et un "pipeline de ventes sain" pour le deuxième semestre de l'exercice 2024. Elle s'attend également à ce que son bénéfice avant impôt pour l'ensemble de l'année soit conforme aux prévisions du conseil d'administration.

XP Power Ltd, en hausse de 5,8% à 1 048,00p, fourchette de 12 mois 682,40p-2 489,20p. Les prises de commandes au premier trimestre 2024 chutent de 29% à 43,7 millions de livres sterling contre 61,2 millions de livres sterling un an plus tôt. Le chiffre d'affaires chute de 17% à 64,6 millions de livres sterling, contre 77,9 millions de livres sterling. En ce qui concerne l'avenir, XP n'a pas modifié ses prévisions pour l'ensemble de l'année. "Comme prévu, le chiffre d'affaires du T2 devrait être légèrement inférieur à celui du T1 en raison du déstockage en cours chez les clients, et nous continuons à prévoir une amélioration des échanges au cours de 2024, lorsque les niveaux de stock des canaux atteindront l'équilibre et que la demande d'équipements de fabrication de semi-conducteurs commencera à augmenter. Les prises de commandes du deuxième trimestre apporteront plus de clarté sur le calendrier et la trajectoire de cette amélioration ", déclare la société.

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

Speedy Hire PLC, baisse de 5,0% à 24,09p, fourchette de 12 mois 22,50p-38,95p. La société de location d'outils et d'équipements chute suite à la publication d'une mise à jour commerciale. Au cours de l'exercice clos le 31 mars, le chiffre d'affaires a baissé de 5% par an pour atteindre 420 millions de livres sterling. Les résultats ont été affectés par la sous-performance de sa base régionale, la réduction des prix de gros des carburants et la performance de ses produits saisonniers, qui ont été affectés par la période hivernale plus chaude. Speedy Hire note que les résultats semblent être en deçà des attentes de l'entreprise, mais que ses perspectives pour l'exercice 2025 restent positives, compte tenu des contrats récemment remportés.

