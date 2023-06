Speedy Hire Plc est une entreprise de location et de services. La société est engagée dans la location d'outils et d'équipements, ainsi que dans la prestation de services aux marchés de la construction, des infrastructures et de l'industrie. Son segment comprend le Royaume-Uni et l'Irlande, et l'entreprise. Le segment Royaume-Uni et Irlande fournit des services de gestion d'actifs. Il propose la location de matériel pour les travaux de construction et de chantier, le chauffage, le séchage et le refroidissement, le levage et la manutention, la tuyauterie et l'ingénierie, les outils électriques et la gestion des installations et des déchets. Ses ventes comprennent le transport ferroviaire, les chantiers, les levés, les outils et équipements, le meulage et le sablage. Elle propose diverses formations, telles que la formation à l'accès, la formation à l'accès motorisé, la formation à l'utilisation des grues et des ascenseurs, la formation à la lutte contre les incendies, la formation aux premiers secours, la formation à la santé, à la sécurité et à l'environnement, la formation à l'accès motorisé rapide, la formation aux espaces confinés et la formation des opérateurs d'installations. Elle fournit une gamme de services, notamment des services d'aviation, des services en partenariat, des solutions de carburant, des services consultatifs/techniques et des services spécialisés dans l'accès motorisé.