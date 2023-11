(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants parmi les petites capitalisations du marché principal de Londres ce mercredi.

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

AO World PLC, en hausse de 4,7% à 85,5 pence, fourchette de 12 mois 50,1p-101,8p. Le détaillant de produits électriques ajoute aux gains de mardi, après avoir augmenté les prévisions de bénéfices annuels dans le cadre d'un changement dans les bénéfices intermédiaires. Il s'attend désormais à un bénéfice avant impôts compris entre 28 et 33 millions de livres sterling pour l'exercice 2024, soit un multiple de 8 millions de livres sterling pour l'exercice 2023. Elle s'attendait auparavant à un bénéfice de 28 millions de livres sterling. Le chiffre d'affaires du semestre clos le 30 septembre a baissé de 12 % en glissement annuel, passant de 546,3 millions de livres sterling à 481,7 millions de livres sterling. Toutefois, la société a réalisé un bénéfice avant impôts de 13 millions de livres sterling, contre une perte de 12 millions de livres sterling.

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

Speedy Hire PLC, en baisse de 6,5% à 33,42p, fourchette de 12 mois 26p-43,45p. La société de location d'outils et d'équipements a déclaré qu'elle s'attendait à ce que ses résultats annuels se situent dans le bas de la fourchette de ses attentes précédentes, alors qu'elle fait état d'une forte baisse de son bénéfice intermédiaire. Au cours des six mois précédant le 30 septembre, le chiffre d'affaires a baissé de 2,9 %, passant de 214,8 millions de livres sterling à 208,5 millions de livres sterling, et le bénéfice avant impôt a chuté de 58 %, passant de 13,2 millions de livres sterling à 5,6 millions de livres sterling. "Comme les années précédentes, le groupe s'attend à ce que son chiffre d'affaires et ses bénéfices soient plus importants au second semestre, étant donné que les programmes d'hiver commencent et que les nouveaux contrats, y compris ceux qui ont été communiqués à la fin de l'année, sont pleinement mobilisés au cours de cette période", a déclaré le directeur général, Dan Evans.

TT Electronics PLC, baisse de 7,0% à 150,36p, fourchette de 12 mois 140,85p-212,03p. Le fabricant de composants électroniques s'attend à ce que le bénéfice avant impôts ajusté pour 2023 se situe dans le bas de la fourchette du consensus du marché. Il cite la fourchette de 43,1 millions de livres sterling à 46,0 millions de livres sterling, après avoir atteint 40,4 millions de livres sterling en 2022. TT attribue la faute à une panne de machine dans l'une de ses installations de capteurs et de composants spécialisés. La panne a duré plus longtemps que prévu et a affecté le bénéfice du troisième trimestre d'environ 2 millions de livres sterling. La prise de commandes s'est normalisée au cours du second semestre grâce à la réduction des délais d'exécution, mais la visibilité reste "supérieure aux niveaux historiques".

