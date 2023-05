Speedy Hire renforce ses contrôles financiers pour améliorer la comptabilisation des actifs

Speedy Hire PLC - société de location d'outils basée dans le Merseyside - met à jour les mesures prises par la société suite à la découverte, annoncée précédemment, d'une insuffisance de la valeur des actifs non comptabilisés d'environ 20,4 millions de livres sterling. Les actifs comprennent des équipements sans identifiant de série unique, tels que des échafaudages, des clôtures et des équipements non mécaniques.

conclut que le problème n'est pas le résultat d'une fraude systémique sous-jacente perpétrée contre la société par son personnel ou des tiers. Explique que le problème résulte de problèmes liés aux contrôles et aux procédures comptables de l'entreprise pour les actifs non comptabilisés pendant un certain nombre d'années, et en particulier du rapprochement de ces comptages avec le registre des actifs immobilisés. De nouveaux contrôles ont été mis en place et l'environnement de contrôle financier a été renforcé.

Cours actuel de l'action : 32,26 pence, en hausse de 0,5 % à Londres jeudi.

Variation sur 12 mois : en baisse de 28%.

