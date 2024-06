Speedy Hire Plc est une société de location et de services. Elle propose des services de location d'outils et d'équipements aux marchés de la construction, des infrastructures et de l'industrie. Son secteur d'activité comprend le Royaume-Uni et l'Irlande, ainsi que l'entreprise. Le segment du Royaume-Uni et de l'Irlande fournit des services de gestion d'actifs. Elle propose diverses formations, telles que la formation à l'accès, la formation à l'accès motorisé, la formation à l'utilisation des grues et au levage, la formation à l'incendie, la formation aux premiers secours, la formation à la santé, à la sécurité et à l'environnement, la formation à l'accès motorisé speedy, la formation aux espaces confinés, la formation à la conduite d'installations et autres. Elle propose également une gamme de solutions, notamment des services d'aviation, des solutions en matière de carburant, des services consultatifs/techniques, des services spécialisés en matière d'accès motorisé, la location de bennes, des solutions pour les clients, des solutions en matière de carburant et d'autres solutions. Elle loue du matériel pour les travaux de construction et de chantier, le chauffage, le séchage et le refroidissement, le levage et la manutention, la tuyauterie et l'ingénierie, les outils électriques, les installations, la gestion des déchets, le transport ferroviaire, l'aménagement paysager, le nettoyage et la décoration, etc.