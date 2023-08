Spero Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique au stade clinique. La société se concentre sur l'identification, le développement et la commercialisation de traitements contre les infections bactériennes, y compris les infections bactériennes multirésistantes (MDR), et les maladies rares pour lesquelles il existe des besoins médicaux et des besoins des patients non satisfaits. Son principal produit candidat, le bromhydrate de tébipénème pivoxil (tébipénème HBr), est un antibiotique oral de la classe des carbapénèmes destiné au traitement de certaines infections bactériennes responsables d'infections urinaires compliquées, y compris la pyélonéphrite, causées par certains micro-organismes, chez les patients adultes dont les options thérapeutiques par voie orale sont limitées. Son pipeline comprend également SPR720 et SPR206. Le SPR720 est conçu pour être le traitement oral des infections à mycobactéries non tuberculeuses (MNT). Le SPR206 est un analogue de la polymyxine à action directe administré par voie intraveineuse (IV), développé à partir de sa plateforme de potentialisation pour traiter les infections bactériennes à Gram négatif MDR en milieu hospitalier.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale