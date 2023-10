Zurich (awp) - Spexis, en délicatesse avec ses liquidités, tiendra lundi 9 octobre le point de situation promis fin septembre sur l'état de ses finances et de ses projets, annonce le laboratoire rhénan vendredi dans un communiqué succinct.

La société, issue du rapprochement de feu Polyphor et du massachussetais Enbiotix, disposait fin juin de moins de un million de francs suisses de réserves de liquidités et équivalents. Ses seules dépenses de recherche et développement sur les six premiers mois de l'année s'étaient élevées à 2,7 millions.

La direction assurait néanmoins la semaine dernière avoir reçu pour 7,5 millions de dollars de promesses de financement pour son programme clinique avancé "Copilot" sur le Colifin contre les infections pulmonaires chez des patients atteints de mucoviscidose (fibrose kystique), qui doit être lancé avant la fin de l'année.

jh/ib