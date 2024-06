Spexis AG, anciennement Polyphor AG, est une société biopharmaceutique suisse en phase clinique. La société se concentre sur la découverte et le développement de molécules de premier ordre dans les domaines de l'oncologie et de la résistance antimicrobienne, en s'appuyant sur sa plate-forme technologique de peptides macrocycliques. Le portefeuille de médicaments de la société comprend le Balixafortide (POL6326), qui fait l'objet d'un essai de phase III en association avec l'éribuline chez des patientes atteintes d'un cancer du sein avancé ; l'OMPTA (Outer Membrane Protein Targeting Antibiotics), qui est une formulation inhalée de murepavadine pour le traitement des infections à Pseudomonas aeruginosa causées par des bactéries à Gram négatif chez les patients atteints de mucoviscidose ; POL6014, un inhibiteur de l'élastase des neutrophiles administré par voie inhalée pour le traitement de la mucoviscidose et d'autres maladies pulmonaires graves, ainsi que Murepavadin (POL7080), un antibiotique dont le mode d'action permet de traiter les infections à Pseudomonas.

Secteur Produits pharmaceutiques