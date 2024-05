Zurich (awp) - La biotech en sursis concordataire Spexis a encore obtenu un nouveau délai pour la publication de son rapport annuel 2023, jusqu'à fin juillet. L'office de régulation de la Bourse suisse SIX a accepté sa demande, a indiqué la société vendredi soir. Selon des chiffres non audités, Spexis a dégagé une perte nette importante en 2023.

Pour expliquer ce nouveau report, Spexis met en avant des discussions en cours avec ses avocats et le gérant du sursis concordataire à propos du traitement des actifs par le principal créancier, Sprim Global Investments (SGI). Les mesures prises par SGI pour assurer son prêt sont qualifiées de contraires au droit, selon Spexis. Des négociations sont aussi en cours avec SGI pour trouver une solution acceptable pour les deux parties.

Selon des données non auditées, Spexis a dégagé une perte de 19,6 millions de francs suisses l'an dernier, après une perte de 18,6 millions en 2022. La plus grande partie des coûts est due à la recherche et développement (12,2 millions). Les frais généraux et de gestion se montent à 8,3 millions. Spexis n'a réalisé aucun chiffre d'affaires.

Fin 2023, les liquidités se montaient à 0,5 (1,8) millions de francs suisses. La valeur totale des actifs de la société, pour autant qu'elle continue, s'élevait à 16,8 millions de francs suisses. Fin 2023, Spexis employait encore 9 personnes à plein temps, contre 28 fin 2022.

En avril dernier, le tribunal de district de Bâle-Campagne compétent avait accordé à Spexis une prolongation de son sursis concordataire jusqu'au 8 août prochain. Si l'entreprise ne s'assure aucun financement, elle court le risque de devoir être liquidée, a-t-elle relevé dans son communiqué de vendredi soir.

