Spey Resources Corp. est une société canadienne d'exploration minière axée sur le lithium qui détient une participation de 80 % dans le projet de saumure de lithium Candela II situé dans le salar d'Incahuasi, dans la province de Salta, en Argentine. Elle détient une option pour acquérir une participation de 100 % dans le projet Kaslo Silver, à l'ouest de Kaslo, en Colombie-Britannique. La propriété Kaslo Silver, une propriété d'argent et de métaux de base, est située à 12 kilomètres à l'ouest de Kaslo, dans le sud de la Colombie-Britannique. Les droits miniers comprennent 13 titres miniers et 13 concessions de la Couronne qui couvrent une superficie d'environ 3 238,9 hectares. La société détient également une option pour acquérir une participation de 100 % dans le projet Silver Basin, situé dans la division minière de Revelstoke, en Colombie-Britannique. La société a l'option d'acquérir une participation de 100 % dans les claims Pocitos I et Pocitos II (la propriété Pocitos) situés à Salta, en Argentine.

Secteur Métaux et minéraux précieux