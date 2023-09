SPG Co.,Ltd est une entreprise coréenne spécialisée dans la fabrication de motoréducteurs de contrôle de précision. Les produits de la société comprennent des moteurs à courant alternatif (CA) standard, utilisés pour les machines industrielles, les applications domestiques et les équipements médicaux ; des condenseurs et des contrôleurs, utilisés pour les imprimantes, les portes automatiques et les machines à jus de fruits ; des moteurs à courant continu sans balais (BLDC), utilisés pour les climatiseurs, les réfrigérateurs et les purificateurs d'air, ainsi que des moteurs à courant continu standard et d'autres composants, notamment des extensions, des condenseurs, des engrenages planétaires et des moteurs industriels. Elle exerce également une activité de location. La société distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers, tels que l'Amérique, l'Europe et la Chine, entre autres.

Secteur Equipements et composants électriques