Madison Square Garden Entertainment Corp. est un prestataire de services de divertissement en direct comprenant des sites, des marques de divertissement de renom, des réseaux régionaux de sport et de divertissement, des offres de restauration et de vie nocturne et un festival de musique. Ses secteurs d'activité sont le divertissement et le Tao Group Hospitality. Le secteur du divertissement comprend son portefeuille de sites, tels que le Madison Square Garden (The Garden), le Hulu Theater at Madison Square Garden, le Radio City Music Hall, le Beacon Theatre et le Chicago Theatre. Ce segment comprend également son activité de réservation, qui propose une variété de spectacles et d'expériences sportives. Le segment Tao Group Hospitality comprend sa participation majoritaire dans Tao Group Hospitality, un groupe d'hospitalité avec des marques de restauration de divertissement et de vie nocturne, notamment Tao, Marquee, Lavo, Beauty & Essex, Cathedrale, Hakkasan et Omnia. Le Tao Group exploite environ 61 établissements de restauration de divertissement et de vie nocturne sur environ 23 marchés répartis sur cinq continents.

Secteur Loisirs et détente