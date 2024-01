Spheria Emerging Companies Limited est une société d'investissement cotée en bourse basée en Australie. L'activité principale de la société est d'offrir aux actionnaires la possibilité d'investir dans un portefeuille d'actions géré activement qui offre une exposition aux titres de petites capitalisations australiennes. La société permet aux investisseurs d'accéder à un portefeuille de petites et microentreprises australiennes et néo-zélandaises géré activement, conçu pour les investisseurs recherchant une croissance du capital et une diversification de leur portefeuille. Le gestionnaire d'investissement de la société est Spheria Asset Management Pty Limited.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds