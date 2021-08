Sphinx Resources : nomme Daniel Deschambault à titre de chef de la direction et administrateur 26/08/2021 | 18:51 Envoyer par e-mail :

(TSX V : SFX) est heureuse d'annoncer la nomination de Daniel Deschambault à titre de président et chef de la direction de la Société, avec prise d'effet immédiat. Il est

aussi nommé administrateur. Jeremie Ryan quitte ses fonctions de président et chef de

la direction ainsi que d'administrateur, mais demeure disponible pour le processus de

transition. M. Deschambault est membre de l'ordre des Comptable Public Agréée depuis 35 ans, et a été associé en certification durant 22 ans pour importante firme canadienne. Il a

acquis une bonne expérience dans le domaine minier, plus particulièrement en

exploration minière, et participer à des fusions acquisition et vente d'entreprise.

Sphinx continuera d'évaluer toutes opportunités d'affaires qui pourraient améliorer les

rendements pour ses actionnaires. Au nom du conseil d'administration, Pierre-André Viens a déclaré : « Nous sommes heureux que M. Deschambault prenne la relève en tant que président et chef de la

direction et nous lui souhaitons la bienvenue au conseil d'administration. Nous voulons

aussi remercier M. Ryan pour son implication dans la Société depuis 2018. »

Sphinx est heureuse d'annoncer que 3 000 000 options d'achat d'actions (« Options ») ont été octroyées à M. Deschambault. Les Options ont un prix d'exercice de 0,05 $ par

action et peuvent être exercées pendant une période de dix ans. Toutes les Options

seront acquises en trois tranches égales. Les Options ont été octroyées aux termes du

régime d'options d'achat d'actions de Sphinx. Au sujet de Sphinx Sphinx est une société d'exploration minière qui concentre ses activités dans le sud-ouest du Québec à la recherche de gisements de métaux précieux (or, argent, palladium et platine) et de métaux usuels (cuivre, zinc et plomb). La Société est tout particulièrement active dans la MRC du Pontiac où demeure son président. Elle bénéficie d'un important actionnariat local qui contribue à l'acceptabilité sociale. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site web de Sphinx ou communiquer avec la personne suivante : Daniel Deschambault

Président et chef de la direction

819-860-1016

info@sphinxresources.ca

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant au caractère adéquat ou à l'exactitude du présent communiqué. Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les activités et les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus et des activités prévues. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont décrits dans les rapports périodiques de Sphinx, y compris le rapport annuel, ou les documents que Sphinx dépose à l'occasion auprès des autorités en valeurs mobilières. Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué de presse sont à jour à la date des présentes. Sphinx ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs suite à de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf tel qu'exigé par la loi.

