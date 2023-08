SPI Energy Co. est un fournisseur de solutions photovoltaïques (PV) et de véhicules électriques (EV) pour les entreprises, les particuliers, les gouvernements, les services publics et les investisseurs. La société opère à travers trois segments : EV business, renewable energy solutions business et solar projects development business. La société développe des projets solaires photovoltaïques qui sont soit vendus à des opérateurs tiers, soit détenus et exploités par la société pour vendre de l'électricité au réseau dans plusieurs pays d'Asie, d'Amérique du Nord et d'Europe. En Australie, la société vend principalement des composants solaires photovoltaïques à des clients de détail et à des développeurs de projets solaires. Les filiales de la société comprennent SolarJuice Co. Ltd, Solar Juice Pty Ltd, Solarjuice American Inc, Sloar4america Technology Inc, Italsolar S.r.l., SPI Solar Japan G.K., Solar Power Inc UK Service Limited, SPI Solar Inc, Heliostixio S.A., Thermi Sun S.A., Knight Holding Corporation, Edisonfuture Inc, Phoenix Motor Inc. et Phoenix Motorcars Leasing LLC.