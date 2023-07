SPIC DONGFANG NEW ENERGY CORPORATION, anciennement SPIC SHIJIAZHUANG DONGFANG ENERGY CORPORATION et Shijiazhuang Dongfang Energy Co Ltd, est une société chinoise principalement engagée dans la production et la distribution de chaleur et d'électricité, ainsi que dans la production d'énergie propre. Les principaux produits de la société sont l'électricité et la chaleur. La société exerce ses activités principalement dans la province de Hebei, en Chine.

Secteur Services multiples aux collectivités