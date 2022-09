GP Swiss finalise la reprise de Spice Private Equity

Zurich (awp) - GP Swiss arrive à bout touchant dans l'acquisition de la société de participations zougoise Spice Private Equity, lancée fin juillet. La représentation helvétique de la société de participations GP Investments, sise aux Bermudes, annonce vendredi détenir 97,47% du capital-actions et droits de vote de sa cible, soit légèrement plus que les 97,40% indiqués lors de la publication mercredi dernier du résultat final de l'offre publique d'achat.

La prochaine étape de l'opération, qui devrait encore durer quelques mois, consistera en le retrait obligatoire des parts non servies (squeeze-out) et la décotation des titres de Spice Private Equity. Auparavant, Spice entend présenter à la Bourse suisse une requête en vue d'être la libérée de certaines obligations de publication et d'information.

GP Swiss détenait déjà 63,5% des titres de Spice avant le lancement de son offre.

vj/jh