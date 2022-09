Spice Private Equity sombre au premier semestre

Zurich (awp) - La société de participations Spice Private Equity est repartie dans les chiffres rouges sur les six premiers mois de l'année, en raison de changements dans la juste valeur de ses investissements.

Entre janvier et fin juin, l'entreprise zougoise a affiché des revenus négatifs de 6,6 millions de dollars, comparé à des recettes de 28,6 millions un an plus tôt. Cette déconfiture est à mettre sur le compte de changements dans la juste valeur des investissements, qui sont ressortis à -6,9 millions contre un résultat positif de 10,98 millions au premier semestre 2021.

Alors que les dépenses totales ont enflé de 19,1% à 1,7 million, Spice Private Equity a enregistré une perte nette de 8,3 millions de dollars, après un bénéfice net de 27,2 millions un an plus tôt, a précisé l'entreprise mardi dans son rapport d'étapes.

La valeur nette d'inventaire s'est quant à elle repliée de 3,5% comparé à la fin de l'année dernière à 29,92 dollars par action.

Le portefeuille de Spice Private Equity s'élève à 144 millions de dollars et est composé d'investissements dans l'assureur brésilien Akad Seguros, la chaîne de restaurants américaine Bravo Brio, la société de capital investissements G2D Investments basée aux Bermudes et le brésilien Insole, spécialisé dans les infrastructures d'énergie solaires.

