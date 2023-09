SpiceJet Limited a pour activité de fournir des services de transport aérien pour le transport de passagers et de fret. Les secteurs de la société comprennent les services de transport aérien, les services de fret et de logistique et les autres services. Les services de transport aérien comprennent, entre autres, le transport de passagers et les opérations de fret auxiliaires découlant de l'exploitation des avions de passagers. La société est également engagée dans l'activité de fret et opère sur les routes nationales et internationales. Elle dispose d'un réseau de transport entièrement intégré comprenant des installations de fret aérien, de transport terrestre et d'entreposage dans tout le pays. Son réseau de fret s'étend sur plus de 53 destinations nationales et 12 destinations internationales. Elle exploite une flotte de Boeing, qui comprend des 737-700, 737-800 et 737-900ER. Elle propose divers services, tels que le service de change, les services d'assistance voyage. Les filiales de la société comprennent SpiceJet Merchandise Private Limited et Canvin Real Estate Private Limited.

Secteur Compagnies aériennes