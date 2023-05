Le groupe britannique SRAM & MRAM investit 100 millions de dollars dans la compagnie indienne SpiceXpress

Cet investissement intervient quelques jours après que SpiceJet a écarté les spéculations sur son dépôt de bilan, dans le sillage de la faillite de sa rivale Go First.

SpiceJet a transformé SpiceXpress en une entité distincte à compter du 1er avril, ouvrant ainsi la voie à une levée de fonds indépendante.

Le groupe SRAM & MRAM a signé le pacte d'investissement à la suite d'un accord de restructuration avec le loueur d'avions Carlyle Aviation Partners, qui a pris une participation dans SpiceXpress en février.

Le conglomérat SRAM & MRAM, dont le siège est au Royaume-Uni, a des intérêts dans des domaines tels que les produits agricoles et agroalimentaires, les réseaux neuronaux et l'intelligence artificielle.

"Cet investissement devrait aider SpiceXpress à poursuivre sa croissance et son expansion et à fournir un service plus rationalisé et plus efficace à ses clients", a déclaré Ajay Singh, président et directeur général de SpiceJet, dans un communiqué.