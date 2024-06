SpiceJet Limited est une compagnie aérienne basée en Inde. Elle a pour activité principale la fourniture de services de transport aérien de passagers et de marchandises. La société est un transporteur à bas prix (LCC) opérant sous la marque SpiceJet en Inde. Elle dispose d'une flotte de taille raisonnable qui dessert diverses routes en Inde et à l'étranger. Elle assure environ 250 vols quotidiens vers 48 destinations en Inde et vers des destinations internationales. Sa flotte est un mélange judicieux de gros, moyens et petits oiseaux de métal qui comprend des Boeing 737 Max, Boeing 700 et Q400. Elle propose également des services complémentaires, notamment SpiceMax, SpiceCafe, You1st, BagProtekt et SpicePlus. Les segments de la société comprennent les services de transport aérien, les services de fret et les services logistiques. Ses services de transport aérien comprennent, entre autres, le transport de passagers et les opérations auxiliaires de fret découlant de l'exploitation d'avions de passagers. Elle propose également le programme SpiceClub.

Secteur Compagnies aériennes