STOCKS INDE - Les actions indiennes augmentent grâce à la hausse des métaux et des technologies de l'information ; SpiceJet bondit.

Les actions indiennes ont légèrement augmenté jeudi, en ligne avec les pairs asiatiques, aidées par les gains des métaux, de la technologie et des sociétés automobiles, les investisseurs s'intéressant aux mises à jour trimestrielles des sociétés avant la saison des résultats des entreprises.

L'indice NSE Nifty 50 a augmenté de 0,54% à 17.364,30 à 0354 GMT, tandis que le S&P BSE Sensex était en hausse de 0,5% à 58.353,9. Les marchés étaient fermés pour un jour férié mercredi.

Les actions de SpiceJet Ltd ont bondi d'environ 9% jeudi après qu'un rapport ait indiqué que la compagnie aérienne à bas prix devrait recevoir un prêt supplémentaire de 10 milliards de roupies indiennes (122,7 millions de dollars) dans le cadre du programme modifié de garantie des lignes de crédit d'urgence du gouvernement.

Les actions de Zee Entertainment Enterprises ont augmenté de 4 % après que le régulateur indien de la concurrence a approuvé mardi une fusion entre la société et l'unité indienne du japonais Sony.

L'indice Nifty des métaux a augmenté de 1,4 %, tandis que les indices IT et automobile ont gagné respectivement 1,3 % et 1,1 %. (Reportage de Nallur Sethuraman à Bengaluru ; Montage de Savio D'Souza et Dhanya Ann Thoppil)