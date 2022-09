SPIE SA : De retour vers la borne basse du range 01/09/2022 | 08:41 achat sur repli En attente

Cours d'entrée : 20.7€ | Objectif : 23€ | Stop : 19.4€ | Seuil d'invalidation : 22.9€ | Potentiel : 11.11% SPIE SA oscille horizontalement depuis plusieurs semaines. Le retour des cours à proximité de cette zone de fluctuation peut être considéré comme une opportunité.

On pourra se positionner à l'achat idéalement vers 20.7 € pour viser les 23 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

La société dispose d'un bon score ESG par rapport à son secteur, d'après Refinitiv.

Points forts Le titre présente un niveau de valorisation très faible avec une valeur d'entreprise estimée à 0.62 fois son chiffre d'affaires.

La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.

Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.

Points faibles En pourcentage du chiffre d'affaires et sans tenir compte des dotations et amortissements, la société dispose de marges relativement réduites.

Les marges dégagées par la société sont relativement faibles.

L'opinion moyenne du consensus des analystes qui couvrent le dossier s'est détériorée au cours des quatre derniers mois.

Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse.

Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus.

Sous-secteur Construction et ingénierie - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. SPIE SA -4.23% 3 570 VINCI -0.71% 52 487 LARSEN & TOUBRO LIMITED 1.41% 33 986 CHINA STATE CONSTRUCTION EN.. 2.80% 31 283 QUANTA SERVICES 23.23% 20 209 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED -0.69% 19 549 FERROVIAL, S.A. -9.36% 18 177 POWER CONSTRUCTION CORPORAT.. -4.46% 16 970 JACOB SOLUTIONS, INC. -10.52% 15 897 CHINA COMMUNICATIONS CONSTR.. -12.74% 15 791 WSP GLOBAL INC. -14.77% 14 781

Données financières EUR USD CA 2022 7 892 M 7 948 M - Résultat net 2022 226 M 228 M - Dette nette 2022 1 302 M 1 311 M - PER 2022 14,3x Rendement 2022 3,36% Capitalisation 3 545 M 3 570 M - VE / CA 2022 0,61x VE / CA 2023 0,56x Nbr Employés 45 803 Flottant 86,7%

Prochain événement sur SPIE SA 08/09/22 Roadshow

Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 12 Dernier Cours de Clôture 21,76 € Objectif de cours Moyen 27,71 € Ecart / Objectif Moyen 27,3%

Dirigeants et Administrateurs Gauthier Louette Chairman & Chief Executive Officer Jérôme Vanhove Director-Administrative & Finance Regine Stachelhaus Independent Director Bertrand Finet Independent Director Sandrine Téran Independent Director