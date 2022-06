Spie : Berenberg relève son objectif de cours

Berenberg a relevé jeudi son objectif de cours sur le titre Spie de 29 à 32 euros, estimant que le groupe d'ingénierie français se trouve aujourd'hui à un point d'inflexion.



'Suite à la journée d'investisseurs organisée fin avril, nous sommes persuadés que la société se trouve à un moment charnière à partir duquel sa croissance organique devrait s'accélérer et sa rentabilité s'améliorer', explique-t-il dans une note.



D'après Berenberg, qui affiche un conseil d'achat sur la valeur, cette situation devrait permettre à la société de redistribuer davantage de trésorerie, via des dividendes, et de conduire d'éventuelles acquisitions, autant de perspectives favorables qui ne sont pas encore intégrées dans le cours de Bourse selon lui.



