Spie : Berenberg renouvelle sa recommandation d'achat

Berenberg a renouvelé lundi sa recommandation d'achat sur le titre Spie, qu'il continue d'accompagner d'un objectif de cours de 32 euros.



L'intermédiaire financier, qui avait repris le suivi du groupe d'ingénierie français au début du mois, souligne que ses échanges avec une soixantaine d'investisseurs lui ont permis de confirmer sa théorie selon laquelle la société se trouve aujourd'hui 'à un point d'inflexion'.



Si la grande partie de ces débats ont permis de mettre en lumière le potentiel d'accélération de la croissance organique de l'entreprise, la perspective d'opérations de fusions-acquisitions (M&A) et d'amélioration du dividende, ils ont aussi fait apparaître des inquiétudes concernant l'historique du groupe en matière de croissance interne et la montée des coûts salariaux, souligne Berenberg.



'Dans l'ensemble, ces commentaires renforcent notre point de vue selon lequel le scénario d'inflexion sur lequel nous tablons - et qui n'est toujours pas reflété dans le cours de Bourse selon nous - demeure sous-évalué par le marché', conclut-t-il.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.