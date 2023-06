Spie : Oddo BHF confirme son conseil sur le titre

Oddo BHF maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Spie, avec un objectif de cours inchangé de 32 euros.



L'analyste rappelle que 'les fondamentaux (CA et marges) sont toujours bien orientés au 2e trimestre', dans le prolongement des excellentes performances du 1er trimestre.



Ainsi, au 1er trimestre, le groupe avait enregistré une croissance organique très soutenue de 10,9%. 'Pour le T2 2023, la base de comparaison reste favorable (T2 2022 +4.9% LFL) et le groupe continue de préciser qu'il ne constate aucun ralentissement sur ses différents marchés', indique Oddo BHF qui précise que 'le carnet de commandes reste très solide'.



Spie a confirmé qu'il restait très actif pour saisir des opportunités dans les prochains mois. 'Le groupe dispose d'une marge de manoeuvre importante avec un FCF qui restera selon nous > 300 ME', souligne Oddo BHF.



Le broker cible une croissance organique d'environ 6% pour l'ensemble de l'année. 'Nous restons convaincus des atouts du groupe : 1/ activité dynamique ; 2/ capacité à améliorer les marges en dépit du contexte inflationniste ; 3/ situation bilancielle saine', conclut Oddo BHF.



