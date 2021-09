Spie : Oddo rehausse son objectif de cours

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Spie avec un objectif de cours rehaussé de 27,3 à 28,5 euros, à la suite d'un roadshow avec les dirigeants du groupe de services multitechniques.



Le bureau d'études juge 'conforté' son argumentaire d'investissement sur Spie (accélération de la croissance organique, potentiel d'amélioration de la profitabilité, forte génération de FCF permettant d'accélérer la politique d'acquisition 'bolt-on').



Oddo considère en outre que 'l'acquisition d'Equans constitue une opération transformante' et 'serait une excellente opportunité pour accélérer la croissance'. 'La discipline financière reste excellente et l'opération fortement relutive', ajoute l'analyste.



