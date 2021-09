Spie : Stifel reste à 'achat' après les annonces du CMD

Stifel confirme son conseil d'achat sur le titre Spie, avec un objectif de cours de 24 euros, après que Spie a présenté d'ambitieux objectifs ESG en début de semaine, à l'occasion de sa journée des investisseurs (CMD).



Spie s'attend par ailleurs à ce que les plans de relance français (rénovation des bâtiments publics) et allemand (développement d'infrastructures de recharge et du marché de l'hydrogène) contribuent entre +0,5% et +1,5% à sa croissance organique annuelle. 'Nous croyons que cela devrait conduire à une réévaluation du cours des actions', livre l'analyste.



'Globalement, nous ressortons de cette journée des investisseurs avec la conviction que Spie soutient et bénéficie de la transition énergétique', conclut le broker.



