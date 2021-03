Spie : Oddo rehausse son objectif de cours

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Spie avec un objectif de cours rehaussé de 23,5 à 25,7 euros sur ce titre, qui figure dans sa 'sélection Midcap' pour le premier semestre 2021 et est qualifié de 'Best-in-class ESG'.



'Au final, le groupe confirme sa capacité de rebond en 2021 et ce tant au niveau de son CA que de ses marges. A moyen terme, le groupe dispose de leviers de croissance identifiés grâce à son exposition aux plans de relance européens', estime l'analyste.



'L'excellente génération de FCF participe à une réduction importante de l'endettement et permettra ainsi d'accélérer la croissance via des acquisitions 'bolt-on',' poursuit Oddo, qui relève de 6% son BPA attendu pour 2021 (+4,5% au niveau du ROC).



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.