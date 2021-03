Spie : Stifel remonte son objectif de cours

Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Spie avec un objectif de cours remonté de 20 à 24 euros, considérant que les résultats 2020 ont confirmé à nouveau le profil de free cash-flow solide du groupe de services multitechniques.



'Nous nous attendons à ce que le désendettement se poursuive en 2021, soutenant encore davantage la valorisation', déclare le broker, qui voit aussi Spie comme 'une carte attractive pour jouer la transition énergétique et les relances publiques en Europe'.



