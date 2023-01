Allemagne : SPIE développe un système d'alimentation en hydrogène innovant pour une production industrielle sans CO2

Mayence, le 18 janvier 2023 - SPIE Deutschland & Zentraleuropa, filiale allemande de SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, conçoit un nouveau régulateur de pression de gaz adapté aussi bien au gaz naturel qu'à l'hydrogène. Ce système est destiné à aider un client, un fabricant d'articles d'hygiène basé à Mayence, à réduire le niveau de ses émissions de CO2 et à augmenter la part d'hydrogène dans ses processus de production. Cette solution sera installée en collaboration avec Otto Pähler Rohrnetzbau und Energietechnik GmbH, avec qui SPIE entretient un partenariat de près de 30 ans.

Du projet pilote innovant à la solution standard

Dans le cadre d'un projet pilote, SPIE Deutschland & Zentraleuropa a conçu et mis en œuvre un tout nouveau régulateur de pression de gaz innovant. Celui-ci permet de créer des mélanges gazeux pouvant contenir jusqu'à 100% d'hydrogène destinés à alimenter des processus industriels. En Allemagne, très peu d'entreprises sont aujourd'hui autorisées à concevoir des centrales à hydrogène à destination de l'industrie. SPIE Deutschland & Zentraleuropa est en outre une des seules à être certifiée par la Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches[1](DVGW) et autorisée à mettre en œuvre de telles réalisations.

Le schéma du régulateur de pression de gaz a été réalisé par l'agence Bad Kreuznach de la division CityNetworks & Grids de SPIE Deutschland & Zentraleuropa. Les équipes ont également sélectionné les composants les plus adaptés à l'utilisation de gaz naturel et d'hydrogène. « Nous avons contacté de nombreux fabricants afin de concevoir la meilleure installation possible, permettant ainsi à nos clients de mettre en œuvre des processus de production respectueux de l'environnement tout en émettant le moins d'émissions de CO 2 possible. Il ne s'agit pas encore d'un produit standardisé, mais nous sommes en passe d'intégrer cette innovation à nos solutions », explique Michael Heiber, responsable du bureau Gasdruckregel- und Messanlagenbau[2]de SPIE Deutschland & Zentraleuropa.

Jusqu'à 100 % d'hydrogène dans le processus de production

SPIE a également pris en charge le transport du régulateur de pression de gaz et sa mise en service chez le client final. Otto Pähler Rohrnetzbau und Energietechnik GmbH l'a ensuite intégré au réseau de l'usine du fabricant de produits d'hygiène. Ce système permettra donc à l'industriel de tester l'impact des différents mix d'hydrogène sur sa production. « Actuellement, nous n'avons que très peu de recul sur le comportement global d'un procédé industriel en cas d'utilisation prolongée de l'hydrogène. Grâce à notre expérience et à notre haut niveau d'expertise dans les infrastructures à hydrogène, nous offrons à nos clients la possibilité de mettre en œuvre et de tester de tels processus de production »,complète Pascal Vermaten, directeur de la relation client pour le département énergie et solutions de mobilité de la division opérationnelle CityNetworks & Grids.

Un projet pilote qui sert d'exemple

L'hydrogène est de plus en plus considéré comme un élément essentiel pouvant assurer la neutralité carbone des processus industriels. « Nous sommes heureux qu'un partenaire de longue date comme Otto PählerRohrnetzbau und Energietechnik GmbH ait choisi de nous confier la conception de ce projet pilote. C'est pour nous l'occasion de renforcer encore un peu plus nos capacités d'innovation et notre expertise en tant que fournisseur de services. A l'avenir, d'autres entreprises industrielles pourront aussi s'inspirer et bénéficier de cette innovation. La production industrielle durable à base d'hydrogène vert est une solution prometteuse, en Allemagne comme dans le reste de l'Europe », conclut Peter Pfannenstiel, directeur général de la division opérationnelle CityNetworks & Grids.

[1]Association technique et scientifique pour l'eau et le gaz en Allemagne.

[2]Bureau de régulation de la pression de gaz et des stations de mesure.