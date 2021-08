Allemagne : SPIE éclaire le Forum Humboldt

Berlin, 2 Août 2021 - SPIE Deutschland & Zentraleuropa, filiale allemande de SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, a été chargée par le Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR), bureau fédéral pour la planification des bâtiments et des régions, de fournir l'électricité et l'éclairage durant la réalisation du nouveau Forum Humboldt, ouvert depuis le 20 juillet 2021. SPIE a pris également en charge l'éclairage des parties publiques de ce dernier. Les travaux devraient s'achever cet été.

La reconstruction partielle des façades baroques du Château de Berlin, sévèrement endommagé durant la 2nd guerre mondiale et rasé en 1950, et la construction du Forum Humboldt logé à l'intérieur ont débuté en 2013. Le forum offre aujourd'hui un programme culturel varié, avec des expositions, des colloques, des projets digitaux, des interventions artistiques et des spectacles répartis sur une surface de 40 000 mètres carrés. SPIE Deutschland & Zentraleuropa a été chargée de l'installation, la fourniture, l'entretien, la réparation et le démontage de l'alimentation électrique et de l'éclairage du site tout au long de sa réalisation. Le prestataire de services multi-techniques a également fourni et installé tout l'éclairage des parties publiques du forum Humboldt, en accordant une attention particulière aux préférences de couleur et au positionnement de l'éclairage.

Une alimentation électrique sûre et flexible

Dans le cadre de la réalisation du Forum Humboldt, l'alimentation électrique a été installé par l'équipe de Rudolf Kollmer, chef de projet au sein de CityNetworks & Grids, division opérationnelle de SPIE Deutschland & Zentraleuropa. Celle-ci incluait un poste de transformation et environ 450 tableaux de distribution, dont les tableaux de distribution d'électricité des bâtiments principaux, ainsi qu'environ 100 kilomètres de lignes et de câbles. 1800 éclairages de chantier et 800 lampes de sécurité, conçues pour fonctionner même en cas de panne de courant, ont été également installées. SPIE a également fourni le système d'alimentation de secours et mis en place un service de dépannage 24/7. Rudolf Kollmer explique : « nous avons reconfiguré l'alimentation électrique à plusieurs reprises, en fonction de l'avancement de chaque projet et en tenant compte des exigences des entreprises impliquées dans les travaux de construction. Pour des événements comme la journée d'ouverture du chantier, nous avons rapidement mis en place les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité des visiteurs dans l'immeuble et sur le site. »

Coopérer pour assurer un bon éclairage

Les équipes de SPIE ont également su se montrer flexibles lors de la réception et de l'installation des quelque 8 000 lampes - la plupart équipées de la technologie LED - en provenance d'une vingtaine de fabricants différents. « Nous avons adapté les installations en fonction du calendrier de construction », déclare Rudolf Kollmer, alors en charge de l'installation de l'éclairage. Avant de passer commande, le client et le concepteur d'éclairage reçoivent des échantillons de tous les éclairages pour les espaces publics tels que les zones d'exposition et d'événements, les couloirs, les escaliers, les entrées, les sanitaires et les façades. « Nous devons souvent installer des modèles personnalisés pour l'éclairage de sécurité, les plafonds et bandeaux lumineux, les spots encastrés et les suspensions. Positionner correctement l'éclairage et régler l'intensité de la lumière dans les zones d'exposition conformément aux spécifications de l'utilisateur peut être très difficile. Ici, nous travaillons main dans la main avec notre client et les concepteurs d'éclairage. Nous accordons une attention particulière à la sécurité au travail pendant la préparation et l'exécution des travaux », déclare Matthias Richter, responsable de l'unité Energy Plant Construction de CityNetworks & Grids, division opérationnelle de SPIE Deutschland & Zentraleuropa.

SPIE entretient depuis plus de 20 ans une longue relation de confiance avec le BBR. « Nous sommes ravis que cette nouvelle version d'un ancien monument de Berlin brille sous un jour nouveau, » déclare Matthias Richter.