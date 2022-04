Allemagne : SPIE et Deka Immobilien prolongent de cinq ans leur contrat de gestion des bâtiments

En plus de la gestion des bâtiments, les équipes de SPIE Deutschland & Zentraleuropa prendront en charge la gestion des installations techniques pour la quasi-totalité des propriétés. Cela comprend notamment l'inspection, la maintenance et la réparation des systèmes de climatisation, de ventilation interne et de chauffage. Le fournisseur de services multi-techniques interviendra également sur les extincteurs automatiques, les générateurs de secours, les installations électriques et la robinetterie. Enfin, SPIE prendra en charge l'instrumentation et les technologies de contrôle des bâtiments.

« Nous intervenons sur les propriétés et installations de Deka Immobilien depuis de nombreuses années. Cette connaissance approfondie nous permet de réagir rapidement et de corriger les défauts à tout moment. Grâce à notre fiabilité et notre engagement, nous sommes capables de répondre rapidement aux besoins des utilisateurs des bâtiments », a déclaré Andreas Reinke, chef de projet au sein de la division opérationnelle Efficient Facilities de SPIE Deutschland & Zentraleuropa.

Deka Immobilien bénéficie également de la large gamme de services du prestataire de services multi-techniques et du portefeuille de solutions provenant d'une source unique en ce qui concerne l'assistance pour les systèmes d'alerte et d'alarme incendie.

SPIE accompagne Deka Immobilien en Allemagne depuis plus de 20 ans. Avec le renouvellement de ce contrat, Deka Immobilien témoigne une nouvelle fois sa confiance envers SPIE. « Nous sommes fiers de cette coopération de longue date. Notre ambition est d'accompagner nos clients au quotidien en tant que partenaire de premier plan et de relever ensemble les défis d'avenir », a déclaré Jörg Hartmann, directeur général de la région Nord de la division opérationnelle Efficient Facilities.

« Nous sommes très heureux de pouvoir soutenir Deka Immobilien dans ses efforts pour atteindre ses objectifs climatiques. Le respect des critères ESG est l'une des tâches les plus importantes du secteur de l'immobilier. Grâce à nos solutions numériques et notre expérience de plusieurs décennies dans le domaine de la gestion technique et du facility management, nous aidons activement nos clients à s'orienter vers un avenir climatiquement neutre », a conclu Rainer Hollang, directeur général de la division opérationnelle Efficient Facilities et membre du conseil de direction de SPIE Deutschland & Zentraleuropa.