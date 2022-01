Allemagne : SPIE modernise neuf supermarchés en Hesse et en Bavière

Francfort-sur-le-Main, le 17 janvier 2022 - SPIE Deutschland & Zentraleuropa, filiale allemande de SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, a remporté un contrat pour la modernisation de neuf supermarchés du Groupe Rewe (dont quatre supermarchés Penny) à Francfort-sur-le-Main, Eschborn/Schwalbach, Wettenberg et Obernburg am Main. Dans ce cadre, les équipes de SPIE vont notamment prendre en charge la totalité des services techniques du supermarché Rewe d'Oberrad, à Francfort-sur-le-Main, pour réaliser sa rénovation complète. Le contrat porte sur l'amélioration des systèmes énergétiques et la modernisation technique des espaces de vente, qui représentent au total environ 15 000 mètres carrés.

Une modernisation conforme aux normes énergétiques

Afin de réduire la consommation énergétique de ces supermarchés, les équipes de SPIE Deutschland & Zentraleuropa ont d'abord modernisé l'éclairage en y installant des ampoules LED, plus économes en énergie. Elles ont ensuite remplacé le système de refroidissement, en l'adaptant pour utiliser du CO2 comme fluide réfrigérant, plus respectueux de l'environnement. Enfin, les équipes ont également changé tous les systèmes de câblage informatique des bâtiments. La quasi-totalité de ces travaux de modernisation ont eu lieu alors que les supermarchés restaient ouverts au public. « Grâce à une planification approfondie et une bonne coordination entre nos équipes et la direction des différents supermarchés, les clients ont pu continuer de faire leurs achats normalement », explique Andreas Philippi, responsable de l'équipe en charge du contrat au sein de la division opérationnelle Building Technology & Automation de SPIE Deutschland & Zentraleuropa.

Le contrat de modernisation du supermarché d'Oberrad, quartier de Francfort-sur-le-Main, comprend l'installation du câblage dédié aux équipements de réfrigération, de climatisation et de ventilation, ainsi que celle des systèmes d'alarme anti-intrusion et anti-incendie, des systèmes vidéo et électroacoustiques (ELA). SPIE Deutschland & Zentraleuropa a également installé un nouvel éclairage LED, de nouveaux tableaux de distribution électrique et de nouveaux chemins de câbles. « La gestion des matériaux s'est avérée être un vrai défi. Cependant, grâce à notre flexibilité et à notre grande expertise dans ce domaine, nous avons terminé les travaux dans les délais impartis, donnant ainsi entière satisfaction à notre client malgré les pénuries actuelles de matériaux clés », explique M. Philippi.

Partenaires depuis plus de 40 ans

SPIE a établi un partenariat de longue date avec le groupe Rewe, prenant en charge, depuis 1980, ses travaux d'aménagement et de rénovation en Hesse et dans les Länder voisins. Dans le cadre de ces missions, SPIE fournit régulièrement des services techniques pour les systèmes électriques, de sécurité, d'alarme et d'alarme incendie.

« Depuis plus de 40 ans, nous réalisons avec succès de nombreux projets pour le compte du groupe Rewe. Nous avons mis notre expertise technique au service de plus de 50 supermarchés au total », explique M. Philippi. « Nous sommes ravis d'avoir modernisé neuf supermarchés supplémentaires en six mois et nous sommes extrêmement fiers de la confiance que nous a accordée le groupe Rewe. Nous travaillons déjà sur les programmes pour les prochains supermarchés. Nous nous réjouissons de poursuivre notre coopération. »