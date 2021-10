Allemagne : SPIE prolonge son contrat de gestion des installations techniques pour Siemens Energy

Munich, le 06 octobre 2021 - SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, et Siemens Energy poursuivent leur partenariat fructueux. Au cours des trois prochaines années, SPIE sera en charge de la gestion des installations techniques des 385 000 mètres carrés de bureaux et d'espaces de production occupés par Siemens Energy. Le prestataire de services multi-techniques accompagnera également la société dans sa transition énergétique grâce à des solutions durables et numériques.

Un partenariat d'avenir

Cette prolongation de trois ans du contrat-cadre liant Siemens Energy[1] avec SPIE Deutschland & Zentraleuropa vient poursuivre une coopération de longue date. « Siemens Energy et SPIE forment un partenariat au sein duquel nous sommes sur un pied d'égalité. Nous sommes ravis de continuer à soutenir Siemens Energy tout au long de son parcours vers un avenir climatiquement neutre, et ce grâce à notre gamme de solutions techniques et numériques », déclare Rainer Hollang, directeur général/COO de SPIE GmbH et directeur de la division opérationnelle Efficient Facilities de SPIE Deutschland & Zentraleuropa.

« Avec SPIE, nous bénéficions d'un partenaire doté de capacités techniques exceptionnelles et qui partage nos objectifs. Chacun dans son domaine d'expertise, nous nous engageons à créer une transition vers un monde plus durable. C'est pourquoi nous sommes ravis de poursuivre ce partenariat », affirme Norman Michael de Siemens Energy.

En économisant de l'énergie et en optimisant les procédés, SPIE Deutschland & Zentraleuropa a pour mission de réduire les coûts et les émissions de CO2 : « Avec notre expertise en gestion des installations techniques, nous veillons à ce que celles-ci soient exploitées de manière efficace et préventive. La consommation de CO2 pendant les opérations est réduite et des mesures d'économie d'énergie peuvent ainsi être mises en œuvre », explique Stefan Schusterschitz, chef du département dédié à Siemens au sein de la division opérationnelle Efficient Facilities.

Gestion technique des bâtiments

Les bureaux et le site de production occupés par Siemens Energy et gérés par SPIE Deutschland & Zentraleuropa s'étendent sur environ 385 000 mètres carrés. L'équipe d'experts de SPIE est responsable de la gestion des installations techniques des bâtiments, ce qui englobe la gestion opérationnelle, la gestion immobilière, la maintenance, le suivi des garanties, la gestion de l'énergie et le contrôle de la gestion des infrastructures. « La qualité, le service et, bien sûr, la sécurité au travail sont nos priorités absolues. Nous communiquons constamment avec Siemens Energy afin d'améliorer les processus et de protéger la santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées », explique Stefan Schusterschitz.