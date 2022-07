Allemagne : SPIE remporte un contrat de service complet pour le Bosch-Areal de Stuttgart

SPIE Energy Solutions, une unité opérationnelle de SPIE Deutschland & Zentraleuropa, est désormais également responsable de la gestion des installations techniques du centre Bosch-Areal à Stuttgart. Le complexe abrite notamment des restaurants, des magasins, une salle de sport et un cinéma - dont la plupart se trouvent sous une immense verrière. Au total, le centre compte huit bâtiments, couvrant 40 000 mètres carrés de surface brute de plancher répartis entre plus de 50 locataires. Sur l'ensemble du site, l'équipe est dirigée par Hartmut Kogel, chef de projet à la division opérationnelle Efficient Facilities de SPIE Deutschland & Zentraleuropa. Celle-ci est en charge de la gestion technique du bâtiment pour presque toutes les installations techniques de la propriété. Cela comprend l'entretien des systèmes de ventilation intérieure et des systèmes de chauffage, de refroidissement, d'alarme incendie et d'électricité, ainsi que l'instrumentation et la technique de contrôle associées. "Nous connaissons bien les bâtiments et la plupart des installations car nous fournissons de l'énergie utile au Bosch-Areal et gérons les installations techniques associées depuis 2009. Les connaissances que nous avons accumulées au cours de cette période nous permettent de réagir rapidement et d'effectuer des opérations de maintenance adaptées", a déclaré Kogel. "Notre client bénéficie maintenant d'une centralisation des services techniques et des factures d'énergie pour tous les locataires du centre. Tout provient d'une seule source, d'un seul prestataire", a-t-il ajouté.

SPIE fournit le Bosch-Areal en chauffage, climatisation, électricité et eau depuis 13 ans et s'occupe de la facturation des coûts énergétiques du centre pour le compte du propriétaire. "Le Bosch-Areal compte de nombreux locataires, parfois de petite taille, qui ont tous des besoins différents. Notre client apprécie notre fiabilité et notre volonté de trouver des solutions à tous les problèmes liés à l'approvisionnement et à la facturation de l'énergie, ce qui nous permet de répondre rapidement et efficacement aux besoins et aux demandes spécifiques de la gamme complexe de locataires", explique Alexander Zimmermann, chef de projet de SPIE. "Nous sommes ravis d'avoir obtenu ce nouveau contrat et fiers de savoir que nos services précédents et les excellents témoignages de nos clients ont convaincu notre partenaire de longue date de nous renouveller sa confiance ", a ajouté Sascha Flormann, membre du comité de direction de la division SPIE Energy Solutions de SPIE Deutschland & Zentraleuropa.