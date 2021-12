Allemagne : l'expertise de SPIE au service de Landmarken AG

Kaarst, 16 décembre 2021 - SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, a été retenue par le promoteur Landmarken AG dans le cadre de la réalisation d'un nouveau site ultramoderne dédié à l'administration financière du land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Grâce à son expertise, le Groupe concentrera ses activités de conseil sur l'ensemble des technologies de gestion du bâtiment, avant d'en assurer l'exploitation une fois les travaux terminés. L'opération démarre aujourd'hui, à l'issue d'un processus d'appel d'offres qui aura duré quatre ans. La réalisation du bâtiment est prévue pour 2026.

Optimiser les coûts tout au long du cycle de vie

SPIE Deutschland & Zentraleuropa prodiguera des services de conseil et de gestion durant toutes les phases de planification et de construction du nouvel immeuble ultramoderne dans la ville de Kaarst, voisine de Düsseldorf. Landmarken AG, deuxième plus grand promoteur de bureaux en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, réalisera ce nouveau bâtiment (d'environ 37 000 mètres carrés) dans lequel travailleront près de 1 000 collaborateurs des services d'administration financière du land. Bon nombre des processus de gestion financière sont aujourd'hui automatisés. « La numérisation des processus prendra une nouvelle ampleur sur ce nouveau site. Son approvisionnement en énergie adoptera également des approches novatrices : la conception du bâtiment s'articulera autour de l'exploitation du solaire, du recyclage de la chaleur générée par le centre de données et d'une centrale de cogénération à haut rendement produisant de l'électricité et de l'air frais », explique Nils Perpeet, responsable du développement de projets bureaux et immobilier spécialisé chez Landmarken AG.

« Nous offrons des conseils sur la mise en œuvre des technologies à haut rendement énergétique et mettons sur pied un plan technique intégrant tous les corps de métier. Celui-ci coordonne et documente dans leurs plus petits détails les technologies complexes qui seront installées dans le bâtiment », poursuit Georgios Michalopoulos, directeur des ventes pour la Rhénanie-du-Nord-Westphalie chez SPIE Deutschland & Zentraleuropa.

« Notre implication dans ce programme dès son démarrage nous permet d'apporter un haut degré de qualité dans sa mise en œuvre et de raccorder l'ensemble des installations techniques par un système de gestion du bâtiment. Nous accélérons les processus de numérisation, ce qui permettra de maîtriser les coûts d'exploitation et de garantir une exploitation sûre et économe en énergie », ajoute Oliver Kosche, responsable des ventes au sein de la division opérationnelle Efficient Facilities de SPIE Deutschland & Zentraleuropa.

Un fonctionnement garanti pendant 20 ans

Une fois le bâtiment achevé et toutes les installations techniques testées avec succès, SPIE prendra en charge l'exploitation des technologies intégrées, maintenance et remplacement compris (notamment dans les domaines techniquement sensibles et concernant la sécurité). Ce contrat porte sur une durée minimale de 20 ans, avec deux options de prolongation. Les travaux préliminaires de gestion de la mise en service garantiront un fonctionnement durable et sécurisé des installations techniques dès le premier jour.

« Nous assurons ici la continuité, de la planification jusqu'à l'exploitation. C'est idéal. À l'avenir, nous exploiterons des installations dont nous aurons supervisé la mise en place, ce qui nous permettra de savoir exactement par où commencer lors de l'exploitation. Toutes les données et informations nécessaires sur les interfaces seront facilement disponibles pour la mise en service - de bonnes conditions pour permettre une transition rapide et sereine vers un fonctionnement normal. Autant d'atouts qui nous permettront d'économiser du temps et de l'argent tout en garantissant la sécurité », précise Jörg Hartmann, responsable général Nord au sein de la division Efficient Facilities.

L'administration financière de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie exige un haut niveau de disponibilité des installations techniques. SPIE a donc développé un modèle de redondance adapté en collaboration avec le client, Landmarken AG. « Il s'agit essentiellement d'un plan de remplacement des systèmes qui s'avéreraient éventuellement défaillant, dans des délais restreints, avec la possibilité de réparer », explique Jörg Hartmann.

En qualité de responsable d'exploitation de l'ensemble du bâtiment, SPIE sera l'interlocuteur unique du service d'administration financière de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie au quotidien. En outre, le prestataire de services multi-techniques fera office d'intermédiaire entre le locataire et le propriétaire pour tous les autres aspects relatifs au site.

Partenariat de confiance

« Nous sommes fiers et ravis d'encadrer tous les aspects de ce vaste programme pour Landmarken et l'administration financière de NRW en déployant nos solutions de haute performance. Nous contribuons ainsi à la réalisation d'un immeuble qui conjugue fonctionnalités et respect de l'environnement, une dualité que nous continuerons à entretenir durant son exploitation », explique Rainer Hollang, directeur général/COO de SPIE GmbH et responsable de la division opérationnelle Efficient Facilities de SPIE Deutschland & Zentraleuropa.

Une vingtaine de collaborateurs de SPIE ont participé à la procédure d'appel d'offres depuis février 2018. « Tout au long du processus d'appel d'offres (qui remonte à plus de quatre ans), la coopération avec le client final ainsi qu'avec le maître d'œuvre Landmarken et toutes les autres parties impliquées s'est développée dans une atmosphère de grande confiance », précise Rainer Hollang.

« En adoptant des définitions communes et approfondies des interfaces, tous ces intervenants ont trouvé le moyen de mettre en forme un ensemble cohérent de services intégrés. Nous sommes heureux d'avoir trouvé chez SPIE le partenaire idéal pour offrir à ce bâtiment des installations techniques efficaces de haute qualité », conclut Jens Kreiterling, membre du comité de direction de Landmarken AG.