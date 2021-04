Allemagne : SPIE et Syna prolongent à nouveau leur partenariat

Riederich, 12 avril 2021 - SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, et Syna, le gestionnaire de réseau pour l'électricité et le gaz dans le Bade-Wurtemberg, la Bavière et la Rhénanie-Palatinat appartenant au groupe Süwag Energie AG, ont officiellement renouvelé leur partenariat pour les 3 prochaines années.

Le contrat, remporté par SPIE pour 14 zones attribuées sur 21, inclut l'installation de lignes électriques aériennes moyenne et basse tension, la mise en place de conduites de gaz et la prise en charge des raccordements domestiques. Le fournisseur de services multi-techniques veillera également à l'entretien et la rénovation des installations d'éclairage public par la mise en place de LED, durables et source d'économies d'énergie. SPIE se chargera aussi de l'installation d'infrastructures de recharge sur le réseau énergétique de Syna.

L'étendue des services comprend une astreinte 24/7, un service d'élimination des défauts et une gestion des entrepôts de Pleidelsheim et Sasbach. Enfin, SPIE sera responsable de la gestion des réseaux et systèmes exploités par Syna durant tout leur cycle de vie - de la planification à la maintenance, en passant par l'ingénierie et l'installation. Jusqu'à 200 collaborateurs de SPIE seront mobilisés pour Syna.

« En tant que prestataire de services, nous sommes le premier interlocuteur pour toutes les installations de Syna - ce qui inclut la planification, la coordination et la supervision des études préliminaires (dont celles de faisabilité), la formulation de solutions alternatives, la documentation et l'ajustement des projets », déclare Maximilian Radinger, responsable de la région Sud-Ouest au sein de la division opérationnelle CityNetworks & Grids de SPIE Deutschland & Zentraleuropa.

Après plus de 15 ans de collaboration, SPIE est aujourd'hui responsable des deux tiers des réseaux de distribution d'électricité et de gaz de Syna, et possède donc une connaissance très détaillée de la majorité du secteur de l'approvisionnement. « Nous sommes ravis d'avoir un partenaire particulièrement compétent comme SPIE à nos côtés. Notre partenariat est basé sur la fiabilité, la responsabilité et la confiance », déclare Jeans Omner, responsable des biens immobiliers et de l'approvisionnement chez Süwag Energie AG. « L'extension de ce partenariat est un réel vote de confiance dans la performance de notre équipe locale et nous nous réjouissons de voir notre coopération une nouvelle fois renouvelée », conclut Maximilan Radinger.