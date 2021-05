Allemagne : SPIE remporte le contrat de maintenance pour les infrastructures de recharge d'EWE Go

Ergolding, le 27 Mai 2021 - À la suite d'un appel d'offres couvrant toute l'Europe, SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, a été sélectionnée par EWE Go, concepteur de nouvelles solutions de mobilité, pour l'entretien et la gestion des pannes de ses bornes de recharges pour véhicules électriques - dont des chargeurs haute puissance. SPIE Deutschland & Zentraleuropa, filiale allemande de SPIE, assure cette prestation depuis avril, et pour plusieurs années.

Des équipes certifiées sur l'ensemble du pays

Dans le nord-ouest de l'Allemagne, EWE Go exploite un réseau dense de plus de 900 points de recharge fonctionnant à 100% à l'électricité verte. Dans les années à venir, EWE Go compte étendre son réseau dans toute l'Allemagne avec plus de 1 000 nouveaux points de recharge. Un haut niveau de disponibilité sera essentiel pour assurer leur bonne opération. Fournisseur de services multi-techniques et expert en solutions de recharge pour la mobilité électrique, SPIE Deutschland & Zentraleuropa et sa division opérationnelle CityNetworks & Grids ont ainsi proposé leur savoir-faire étendu - allant de la gestion de 7 000 points de recharge actuellement installés en Allemagne à la gestion de pannes à l'échelle nationale.

En remportant ce contrat, SPIE prendra en charge l'entretien de l'ensemble des stations de recharge (actuelles et à venir) d'EWE Go à travers le pays. Le fournisseur de services multi-techniques propose également une hotline pour assurer un haut niveau de disponibilité et une réparation rapide des pannes qui lui sont reportées. « Pour une meilleure coopération possible et un haut niveau d'efficacité, nous mettons en place un portail particulier de service clients », explique Pascal Vermaten, responsable grands comptes au sein de la branche Energy & Mobility Solutions de la division opérationnelle CityNetworks & Grids. Afin d'atteindre le niveau de service requis pour la technologie complexe des chargeurs haute puissance, les équipes de SPIE Deutschland and Zentraleuropa ont reçu une formation intensive. « Nos techniciens ont été formés sur les exigences techniques par le fabricant Alpitronic, et ont su obtenir les certificats adéquats » indique Pascal Vermaten.

Un partenariat de confiance

Le partenariat entre EWE Go et SPIE a été établi il y a plus de deux ans. « SPIE est un fournisseur de services techniques sérieux, avec qui nous avions déjà réalisé avec succès la configuration, la mise en place et en service de nos stations de recharge », indique Till Horstkamp, responsable des opérations techniques - service et maintenance chez EWE Go. « Pour cette raison, nous sommes très heureux de lui confier également le service et l'entretien de ces stations. Nous sommes ravis d'avoir à nos côtés un partenaire aussi compétent et expérimenté que SPIE. Grâce à notre coopération rapprochée au cours de ces dernières années, SPIE Deutschland & Zentraleuropa a déjà une connaissance détaillée de nos systèmes »

Pascal Vermaten poursuit : « L'expérience que nous avons déjà acquise lors de la mise en place des stations de recharge nous sera fort utile à l'avenir pour l'entretien. Nous sommes très fiers qu'EWE Go nous ait réitéré sa confiance »

Expert de la transition vers la mobilité électrique

« Nous avons été impliqués depuis le tout début dans l'établissement d'infrastructures de recharge pour la mobilité électrique. Nous aidons de nombreux autres clients aussi bien dans la planification et l'installation que dans l'exploitation et l'entretien de stations de recharge pour véhicules électriques » explique Dietmar Bogerl, directeur de la branche Energy & Mobility de la division opérationnelle CityNetworks & Grids. Par conséquent, un des domaines sur lesquels se concentre SPIE Deutschland & Zentraleuropa est la transition vers la mobilité électrique ainsi que la mise en œuvre holistique d'infrastructures de recharge. « Nous sommes convaincus que la disponibilité et la fiabilité des infrastructures de recharge sont des conditions préalables pour l'acceptation par la société de cette nouvelle façon de conduire », conclut-il.