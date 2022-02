Amber dément vouloir "s'attaquer à Spie", dont l'action profite des spéculations

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fonds d'investissement Amber Capital a démenti mardi les informations de presse lui prêtant l'intention de lancer une campagne activiste dont le but serait de pousser le goupe d'ingénierie Spie à se vendre.

"Amber Capital a pris connaissance avec surprise de l'article publié par BFM Business ce matin intitulé 'Le fonds activiste Amber s'attaque à Spie'", a indiqué le fonds d'investissement dans un communiqué.

Dans son article, BFM Business indique qu'"Amber Capital a décidé de lancer une 'campagne' à l'encontre de la société dont il est actionnaire depuis un an et demi", dans le but de "pousser l'entreprise à se vendre".

Si Amber Capital confirme détenir une participation dans Spie (moins de 1% du capital), la société n'a nullement les intentions qui lui sont prêtées dans cet article, a-t-elle assuré.

"Comme pour l'ensemble de ses participations, Amber Capital a initié un discours constructif et apaisé avec la direction de la société afin de discuter de la stratégie et des perspectives du groupe", a ajouté le fonds d'investissement.

A la Bourse de Paris, l'action Spie s'adjuge 2,7%, à 21,44 euros.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: ECH

February 15, 2022 03:19 ET (08:19 GMT)