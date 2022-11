Bâtiment intelligent : quand la flexibilité du lieu de travail rencontre le développement durable

Cergy, le 16 novembre 2022 - Le développement durable et l'attraction des talents devenant deux des principales préoccupations des entreprises, l'utilisation de technologies intelligentes et innovantes offre une situation gagnant-gagnant : renforcer l'attrait du lieu de travail et aller plus loin vers la réalisation d'objectifs de développement durable. Henk Pronk, directeur régional de South West Building Solutions chez SPIE Nederland et membre du comité Tech FM du groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, partage son point de vue sur la question.

Le concept de « bâtiment intelligent » est devenu un terme particulièrement tendance, avec de nombreuses définitions. En résumé, un bâtiment intelligent utilise la technologie pour permettre une utilisation efficace et étroitement surveillée des ressources, tout en créant un environnement sûr et confortable pour ses occupants.

Dans ce type de bâtiment, la technologie est adaptée non seulement à l'utilisateur du bâtiment, mais également aux activités qui y sont organisées, ce qui a un effet positif sur les performances des personnes, et offre de nouvelles opportunités pour la gestion du bâtiment et de ses ressources.

En termes concrets ? Les techniques innovantes intelligentes permettent d'optimiser la maintenance, le contrôle de l'énergie, le chauffage, l'éclairage et une utilisation efficace de l'espace. Ce faisant, les technologies d'installations intelligentes contribuent aux performances globales de l'entreprise.

Absolument, la marque de fabrique d'un bâtiment intelligent est de consommer de l'énergie de manière frugale et responsable sans jamais compromettre l'expérience des collaborateurs !

Depuis la pandémie de COVID-19, l'avènement de l'ère du télétravail et du travail « hybride » a entraîné une baisse des taux d'occupation des bâtiments. Dans les bâtiments traditionnels, ces espaces vides ne sont ni rentables ni durables. C'est là que l'approche intelligente et l'IoT (Internet of Things) entrent en ligne de compte. Des capteurs peuvent cartographier les données sur l'occupation et l'utilisation des lieux de travail de manière systématique, objective et anonyme. La mesure précise de ces changements dans l'utilisation des bâtiments fournit des informations qui permettent de gérer ces derniers de manière proactive et prédictive. Par conséquent, les bâtiments intelligents présentent de nombreux avantages. Entre autres, ils permettent de réduire la consommation énergétique, d'améliorer le confort et de réduire les coûts de maintenance des installations. Ils permettent également de réagir avec flexibilité au comportement des utilisateurs et à l'offre et à la demande en énergie locale.

SPIE a mené plusieurs projets d'installation intelligente, ce qui nous a permis de mesurer à quel point cette technologie est prometteuse à tous points de vue, en particulier en ce qui concerne l'expérience utilisateur et la durabilité. Par exemple, nous avons récemment appliqué cette technologie de données à un complexe de plus de 20 000 mètres carrés comprenant un théâtre, une salle de concert et une école d'art. Les résultats sont convaincants : la consommation énergétique a diminué de 16 %, les locataires économisent environ 80 000 euros d'énergie par an et le nombre de réclamations et de rapports a diminué de 65 %, améliorant ainsi considérablement l'expérience utilisateur.

En substance, il s'agit d'une technologie qui offre aux entreprises une occasion rare d'obtenir des services de maintenance plus intelligents et plus flexibles, d'améliorer l'expérience des collaborateurs, de créer un avenir durable et d'économiser de l'argent.

Chez SPIE, nous constatons un intérêt croissant pour ces technologies, sur une grande variété de projets. De l'appel d'offres à la phase de conception et de mise en œuvre, en passant par la rénovation et l'amélioration des bâtiments existants, nous sommes de plus en plus sollicités pour concevoir et fournir des solutions digitales et les modèles de données associés afin de pouvoir gérer les bâtiments de manière intégrée.

Je suis convaincu que les bâtiments intelligents gagnent en popularité parce qu'ils répondent à de nombreuses tendances et à de nombreux problèmes auxquels sont confrontées les entreprises.

Tout d'abord, capter et fidéliser les collaborateurs dans un environnement de travail attractif est de plus en plus important sur un marché du travail tendu. L'IoT est désormais un véritable facteur de différenciation, une source de valeur ajoutée pour la marque employeur, car les premiers bénéficiaires des bâtiments intelligents sont leurs occupants, ceux qui vivent ou travaillent dans ces bâtiments connectés. Assurer le bien-être au travail et un environnement de travail confortable, moderne, interactif et agile est un levier de performance et un facteur de fidélisation des talents grâce aux services proposés.

En outre, les propriétaires de bâtiments sont confrontés à une pression accrue pour atteindre les objectifs de réduction des gaz à effet de serre et les exigences réglementaires. Pour résoudre ce problème, la consommation énergétique peut être optimisée de plusieurs façons : meilleure connectivité des bâtiments, maintenance efficace des installations, études d'utilisation des bâtiments... Par conséquent, nos clients peuvent considérablement réduire non seulement leurs frais d'exploitation, mais aussi leur empreinte carbone. Dans le contexte actuel de la flambée des prix du pétrole et d'un risque accru de pénuries de gaz, il s'agit là d'un avantage considérable.

Enfin, les technologies d'installations intelligentes permettent à nos clients d'être pleinement informés et d'avoir un contrôle total sur le bâtiment, où et quand ils le souhaitent. L'expérience client est totalement repensée. Un simple coup d'œil aux tableaux de bord permet de savoir exactement ce qui se passe dans les bâtiments (accès aux devis, dysfonctionnements, documents et informations sur la maintenance planifiée et terminée) et d'initier des actions pour les gérer (approbation des affectations, bons de travail et factures...). Cette transparence et cette interactivité sont très appréciées.

La digitalisation de nos activités est déjà une réalité, et elle sera encore plus importante dans les 2 à 3 ans à venir.

Les opportunités sont aussi intéressantes que complexes, c'est pourquoi SPIE s'efforce de mener à bien ce changement et applique une stratégie de digitalisation ambitieuse. Par exemple, nous avons lancé un projet pilote pour effectuer des travaux de maintenance à l'aide de lunettes intelligentes, qui permettent au technicien de transmettre l'assistance à des spécialistes à distance en cas de dépannage. Ce type de technologie sera un atout considérable dans un contexte de pénurie de personnel.

La mise en œuvre de plateformes digitales de gestion des installations techniques, telles que SMART FM 360° de SPIE, facilitent considérablement le travail quotidien des techniciens de maintenance. La fonction de répartition intelligente planifie les visites de maintenance à l'avance avec l'équipe la plus qualifiée, fournit des données historiques et les meilleures pratiques pour les visites à venir, et les hiérarchise pour assurer la continuité des opérations. Les rapports de visite sont produits en temps réel et mis à la disposition de toutes les parties concernées. Pour les gestionnaires de contrats, la mise en place de processus de gestion de la performance énergétique est également beaucoup plus facile, du suivi en temps réel de la consommation à l'élaboration de stratégies globales d'efficacité énergétique et à l'évaluation de leur impact financier. La plateforme définit même des stratégies prédictives pour optimiser les processus de maintenance et d'exploitation des bâtiments.

L'évolution technologique implique le renouvellement des compétences professionnelles du secteur. Nous impliquons activement tous les collaborateurs et techniciens de SPIE dans la digitalisation continue de notre organisation. Des campagnes internes permettent de prendre conscience de ces profonds changements dans le cœur de métier, ainsi que d'obtenir des outils et des conseils sur la façon dont ils peuvent facilement travailler en utilisant davantage d'actifs digitaux. Nous accordons une grande importance à la diversification des profils de ces techniciens. Outre leur expertise et leur savoir-faire, nous recrutons de plus en plus de techniciens qui maîtrisent des disciplines adjacentes, avec des profils technophiles par exemple.

La formation et la diversification de nos talents sont des prérequis pour pouvoir déployer une technologie prometteuse pour nos clients, pour qui les sujets de l'attractivité et de la durabilité sont de plus en plus importants.