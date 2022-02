Belgique : SPIE et Technolution Move aident la ville de Gand à mesurer l'affluence dans les rues commerçantes

Bruxelles, le 22 février 2022 - SPIE Belgium, filiale belge du groupe SPIE, leader européen indépendant des services multitechniques dans les domaines de l'énergie et des communications, collabore avec Technolution Move, société néerlandaise spécialisée dans la gestion du trafic, pour donner à la ville de Gand un aperçu des flux de personnes dans le centre-ville.

SPIE Belgium et Technolution Move collaborent ensemble dans le cadre du projet pilote VLOED, mené conjointement par les communes de Bruges et de Gand. Une première initiative a déjà été lancée à Gand, où des capteurs intelligents ont été déployés pour mesurer l'affluence dans deux rues commerçantes : la Veldstraat et le Korenmarkt. Les capteurs de trafic intelligents FlowCube de Technolution Move sont utilisés pour connaître le nombre de passants, ainsi que leur provenance et leur destination dans le centre-ville. Le centre-ville de Gand est très populaire auprès des touristes et de ses habitants. Par conséquent, les rues commerçantes sont parfois très fréquentées. Les informations sur le volume d'affluence actuel et attendu offrent de nombreux avantages aux commerçants, au secteur HoReCa[1], aux entrepreneurs, aux investisseurs, aux services communaux et aux visiteurs. Les services de la ville utilisent ces données, par exemple, pour déployer leur personnel, faire la promotion des transports publics, des sites touristiques et attirer des investissements.

Le FlowCube de Technolution Move est une source de données importante. Ce capteur de trafic ne compte pas seulement les cyclistes et les piétons, mais aussi les bus et les trams et détermine leur provenance et leur destination dans le centre-ville. Une plateforme centrale recueille, combine et analyse toutes les sources de données disponibles pour afficher la situation actuelle du trafic. En outre, elle utilise l'intelligence artificielle et la science des données pour prédire l'affluence à venir. Le FlowCube est également utilisé pour évaluer la précision et la pertinence des prévisions d'affluence.

Toutes les configurations sont bien évidemment conformes aux règles de confidentialité. Cela signifie que le capteur ne récolte aucun information liée aux personnes. La ville de Gand s'intéresse uniquement à l'information liée au flux des passants, à leur nombre et aux prévisions.

Luc Blockx, Senior Business Development Manager chez SPIE Belgium : « L'objectif est de créer un tableau de bord fonctionnel avec des prévisions de trafic utilisables par les commerçants locaux et les services communaux, et nous sommes très heureux de participer à ce projet. Une ville sûre et dynamique dont la technologie est le moteur, où la technologie apporte une réponse aux défis sociaux : voilà la ville de l'avenir. La division Infrastructure dispose du savoir-faire et peut compter sur des équipes spécialisées pour mener à bien de tels projets. »

Henk den Breejen, Senior Business Developer chez Technolution Move : « Nous sommes heureux de pouvoir contribuer, grâce à notre expérience et notre capteur intelligent, le FlowCube, à repenser la mobilité dans le magnifique centre-ville de Gand. Cette compréhension permet de prévoir, anticiper, réguler le trafic et, si nécessaire, prendre des mesures. Technolution Move a une longue expérience concernant ces méthodes de mobilité dans les centres-villes internationaux. »