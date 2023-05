Belgique : SPIE optimise l'efficacité énergétique de l'hôpital Heilig Hart à Lier

Lier, le 30 mai 2023 - SPIE Belgium, filiale du groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans le domaine de l'énergie et de la communication, a récemment mis en place une nouvelle chaufferie centrale à cogénération au sein de l'hôpital Heilig Hart de Lier. Cette installation permettra à l'établissement de faire un pas de plus dans sa transition énergétique et d'économiser jusqu'à 16,4% d'énergie - tout en réduisant ses émissions de CO2 de 265 tonnes par an.

En avril 2022, l'hôpital Heilig Hart de Lier a débuté la construction d'une aile supplémentaire. Ce bâtiment ultra-moderne accueillera un nouveau service de soins intensifs et une extension du bloc opératoire actuel. L'objectif de l'hôpital est de pouvoir accueillir les premiers patients dans cette nouvelle aile d'ici mi-2023.

Avec ce bâtiment, Heilig-Hartziekenhuis souhaite également faire un pas en avant en termes de durabilité en rénovant l'ensemble de l'installation HVAC et les systèmes d'eau chaude sanitaire - rendant ainsi le complexe plus efficace sur le plan énergétique.



Après approbation du dossier, SPIE Belgium a été sélectionnée pour mettre en place une nouvelle chaufferie centrale à cogénération dans le futur bâtiment. Cette nouvelle installation permettra à l'hôpital de produire de la chaleur et de l'électricité de manière efficace, tout en émettant le moins d'émissions de CO 2 possible.