Cap sur l'efficacité énergétique à Wülfrath : SPIE assurera l'exploitation de 2 380 lampadaires sur les 15 prochaines années et installera 1 500 lampes LED

Wülfrath, le 27 janvier 2021 - SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, vient de se voir attribuer par la ville de Wülfrath un contrat portant sur l'exploitation de 2 380 lampadaires pour les 15 prochaines années et la modernisation de plus de 1 500 luminaires avec la technologie LED. La municipalité devrait ainsi économiser plus d'1,5 million d'euros et réduire ses émissions de CO2 d'environ 2 600 tonnes sur la durée du contrat, soit une contribution significative à la protection du climat. Le fournisseur de services multi-techniques a remporté cet appel d'offres public grâce à un concept novateur d'exploitation et de modernisation des installations. Le contrat a débuté le 1er janvier 2021.

Une gestion opérationnelle professionnelle 24h/24

Depuis le 1er janvier, les six membres de l'équipe dirigée par Markus Schlick, chef de projet au sein de la division opérationnelle CityNetworks & Grids de SPIE Deutschland & Zentraleuropa, assurent l'exploitation des 2 380 points lumineux de Wülfrath. Markus Schlick précise : « Notre contrat couvre la gestion opérationnelle, y compris l'entretien et la réparation des lampadaires, avec signalement des pannes et réparation des pannes 24h/24, 365 jours par an. » À l'avenir, l'inventaire et les documents opérationnels seront consignés dans le système d'information de gestion Lux Data. « Les citoyens peuvent également accéder à une plate-forme en ligne et signaler des pannes. Nos techniciens sont informés immédiatement via une application. Il n'y a donc pas de longs délais d'attente », explique Ulrike Aschendorf, chef de projet Gestion de l'éclairage chez SPIE. Peter Pfannenstiel, responsable de la division opérationnelle CityNetworks & Grids et directeur général de SPIE SAG, ajoute : « Nous avons une grande expérience dans le domaine de l'éclairage public : notre gestion opérationnelle couvre actuellement près de 160 000 points lumineux. Nous assurons également l'entretien et la réparation de 7 000 000 points lumineux en tant que fournisseur de services pour des services municipaux et des villes. »

Une modernisation efficace pour réduire les coûts

Cette année, SPIE modernisera également plus de 1 500 luminaires de la zone urbaine de Wülfrath avec la dernière technologie LED. « Grâce à nos services, la ville devrait économiser 1,5 million d'euros sur les 15 ans du contrat », explique Markus Schlick. « Les émissions de CO2 diminueront également d'environ 173 000 kg par an, soit un total de 2 600 tonnes sur toute la durée du contrat. Avec les travaux de modernisation, les nouvelles lampes LED contribueront à la protection du climat tout en fournissant un éclairage respectueux des insectes », a déclaré, enthousiaste, l'ancien maire Claudia Panke à la signature du contrat.

De nombreuses années de coopération basée sur la confiance

SPIE travaille avec Wülfrath depuis plusieurs années. Markus Schlick : « Le client veut bénéficier du meilleur service possible et place le développement durable au cœur de ses priorités. Il veut pouvoir compter sur nous en toutes circonstances et attend de notre part une très grande souplesse. Outre notre coopération dans le cadre de l'exploitation du réseau d'éclairage de la ville, une relation basée sur la confiance qui a fait ses preuves toutes ces années, nous pouvons aujourd'hui proposer de nouveaux concepts, notamment dans les domaines de la Smart City et de la digitalisation. »