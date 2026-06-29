SPIE participait à la 13e conférence Mid & Small Caps de Portzamparc BNP. L'occasion de revenir sur un consolidateur centenaire, l'étendue d'un marché qu'il a à peine entamé et son virage vers l'industrie allemande.

Fondé en 1900, SPIE est devenu le premier acteur indépendant des services multi-techniques en Europe, l'entreprise qui installe et entretient les équipements électriques et numériques dont dépendent les transitions énergétique et digitale du continent. Son premier trimestre 2026 a marqué le pas, la croissance organique reculant de 0,9% sous l'effet d'un hiver exceptionnellement rude sur les chantiers d'Allemagne et d'Europe centrale. Dans le même temps, le groupe a annoncé près de 667 millions d'euros d'acquisitions et confié sa direction générale à Markus Holzke, l'artisan de son expansion allemande.

Le métier

Pour comprendre SPIE, mieux vaut partir de ce que font ses équipes sur le terrain. Quand le gestionnaire du réseau allemand TenneT lui confie la construction de cinq postes électriques dans le cadre d'un accord de huit ans, quand une usine pharmaceutique de la Marne troque ses équipements au gaz contre des pompes à chaleur, ou quand le port de Rotterdam lui fait entretenir plus de deux cents portiques et poser des bornes de recharge, c'est à chaque fois le même métier : rendre des installations plus électriques, plus efficaces et plus connectées. Le groupe travaille pour des industriels, des collectivités et des opérateurs de réseaux, qu'il équipe et entretient sans en être le propriétaire. À côté de l'électricité, une part croissante de son activité touche au numérique, des data centres à la cybersécurité, deux domaines en pleine expansion.

Cette activité a deux visages. Il y a les projets, comme la construction d'un poste électrique ou l'électrification d'une usine, et il y a la maintenance récurrente, aux contrats régulièrement renouvelés, qui assure une bonne visibilité sur les revenus. C'est un métier de main-d'œuvre qualifiée, peu gourmand en capitaux, dont la valeur tient à la densité du maillage local et à la compétence technique. Parce qu'il se pratique au plus près des clients, le groupe fonctionne en réseau d'entités locales, un modèle qu'il résume par la formule "multi-local". En 2025, l'ensemble a dégagé 10,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, pour une marge d'EBITA de 7,6% en progression régulière et une trésorerie abondante.

Les deux moteurs de croissance

La croissance de SPIE repose sur deux moteurs. Le premier est la demande, durable et puissante. L'Europe électrifie ses usages, du chauffage aux transports, et numérise ses infrastructures, ce qui oblige à renforcer les réseaux, à raccorder des data centres et à moderniser les bâtiments. La crise géopolitique récente accentue le mouvement, en rappelant l'intérêt d'une électricité bas carbone et souveraine, et les pouvoirs publics, en France comme ailleurs, multiplient les plans en ce sens. Les métiers de SPIE se situant au point de contact de l'électrification et du numérique, ce courant les porte directement. C'est un chantier de plusieurs décennies, celui de la sortie progressive des énergies fossiles, dont l'horizon dépasse de loin celui d'un cycle économique.

Le second moteur est la consolidation. Le marché européen des services multi-techniques, estimé à environ 220 milliards d'euros, se compose d'une multitude de petites sociétés locales et de quelques grands groupes seulement. SPIE en représente à peine 5%, et reste minoritaire jusque dans ses places fortes, signe qu'il lui reste beaucoup à racheter. Cette dispersion tient à la nature même du métier, fait de proximité, de relations clients anciennes et de savoir-faire de niche, autant d'obstacles à l'émergence d'un acteur dominant et autant de portes ouvertes aux rachats. La recette est éprouvée : reprendre des sociétés spécialisées, les aligner sur les procédures financières et commerciales du groupe, améliorer leur rentabilité sans les couper de leurs clients, le tout financé sur ses propres flux de trésorerie, sans alourdir l'endettement. Comme le marché demeure durablement fragmenté, les occasions se renouvellent d'année en année. Depuis 2006, plus de cent soixante entreprises ont ainsi été absorbées, soit une société toutes les six semaines en moyenne depuis vingt ans, ce qui a doublé la taille du groupe en une dizaine d'années et déplacé son centre de gravité : parti de France, SPIE a fait de l'Allemagne son premier marché grâce à deux opérations décisives, la reprise des services d'Hochtief en 2013 puis du groupe SAG en 2017, qui l'ont installé au premier rang du transport et de la distribution d'électricité outre-Rhin. En une quinzaine d'années, une maison française d'ingénierie électrique est ainsi devenue un groupe européen dont l'Allemagne forme le premier pilier.

La bascule industrielle

L'actualité récente prolonge cette logique en l'orientant vers l'industrie. Les quatre acquisitions annoncées début 2026 concernent surtout l'Allemagne industrielle, avec ROFA et SGS, spécialistes de l'automatisation des usines et de l'installation électromécanique. Ajoutées à Robur, repris en 2024, elles donnent à SPIE une activité de services industriels dépassant le milliard d'euros de chiffre d'affaires. Ces opérations visent moins des économies de coûts que des gains commerciaux : elles font monter le groupe plus haut dans la chaîne de valeur, lui ouvrent de plus grands comptes, des missions plus techniques et des secteurs exigeants comme la défense. Concrètement, à l'installation et à la maintenance s'ajoute désormais la conception des systèmes automatisés qui font tourner les usines de ses clients, un cran plus haut en valeur.

Le mouvement s'accompagne d'un changement de direction pensé dans la continuité. Le 30 avril, Gauthier Louette, quarante ans de maison, a cédé la direction générale à Markus Holzke, entré chez SPIE il y a treize ans avec l'acquisition de Hochtief et bâtisseur de l'activité allemande. Le nouveau dirigeant se présente lui-même comme un produit du modèle d'acquisitions du groupe et n'entend rien remettre à plat. En Allemagne, les plans de relance publics commencent d'ailleurs à nourrir le carnet de commandes, un relais de croissance supplémentaire pour les prochaines années.

Reste le trou d'air du début d'année. La direction y voit un simple effet de calendrier, l'hiver ayant gelé des chantiers extérieurs que les équipes rattraperont au fil de l'année, des heures de travail ayant d'ailleurs été mises de côté à cet effet dès le mois de mars. Les objectifs annuels sont confirmés, avec une croissance soutenue, une marge encore en hausse et un dividende maintenu à 40% du résultat net ajusté. Les premiers comptes présentés par Markus Holzke, le 30 juillet, diront à quel rythme l'activité retrouve son cours.